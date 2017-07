Polo-Shirts liegen wieder im Trend! Wir haben die schönsten Modelle 😍

Ein Hoch auf die Polo-Shirts!

Kaum hatte man ihnen ein altbackenes und spießiges Image aufgedrückt, sind Polo-Shirts plötzlich wieder super angesagt. Designer greifen schon seit der vergangenen Saison auf die figurbetonten T-Shirts zurück, nun haben sie auch Blogger für sich entdeckt.



Auf Instagram, Pinterest und weiteren Trendbarometern werden die schlichten Oberteile rauf und runter gepostet. Und auch wenn man sich in seinen Lieblings-Mode-Stores umsieht, wird man auf den ersten Blick fündig. Polo-Shirts sind endlich wieder ein Must-have für den Sommer und in jeder Preisklasse erhältlich.

Warum sie plötzlich wieder von allen geliebt werden? Ganz einfach: Sie zaubern eine schöne Silhouette, betonen die Taille, sind wahnsinnig flexibel kombinierbar und schaffen einen tollen Mix aus edel und sportlich.

Doch neben den absoluten Klassikern, die wir noch aus der Vergangenheit kennen, gesellen sich auch neue Polo-Modelle. Das heißt, natürlich liegen vor allem schlichte Modelle ohne viel Schnickschnack und großem Logo im Trend. Aber: Es gibt auch noch ein neues Upgrade für die Shirts.

Für alle, die sich zunächst für die klassische Variante entscheiden und noch auf der Suche nach einem passenden Modell sind, haben wir hier ein paar schöne Teile aus den Onlineshops zusammengestellt:

Polos mit Spitzen-Details

Neben der sportlichen Variante gibt es nun eine, die noch sehr viel weiblicher ist. Gemeint sind Polo-Shirts mit süßem Spitzen-Kragen. Die verleihen dem Look sofort eine feminine Note und sehen vor allem in Kombination mit Stoffhosen oder Culottes und Pumps super aus. Alternativ für alle, die keine Spitzen-Details mögen: Auch Bubi-Krägen finden sich an den neuen Modellen. Sie sind eine gute Mischung aus sportlich und feminin und somit die perfekte Einsteiger-Variante.

Ihr traut euch direkt an die Profi-Variante? Wir sind auch schon ganz verliebt in die neuen Designs und haben euch auch hier wieder einige Favoriten rausgesucht. Viel Spaß beim Shoppen!