Raffiniert! Dieses Detail ziert jetzt unsere Sachen

Nach Volants kommen Raffungen

Falls ihr euch an opulenten Volants an euren Kleidungsstücken sattgesehen habt, könnt ihr jetzt auf geraffte Details setzen. Die Designer zeigen, was bald schon im großen Stil in Mode ist.





Geraffte Details auf dem Laufsteg

Während bisher unsere Sachen mit verspielten Rüschen dekoriert waren, werden sie nun durch Raffungen am Saum oder den Ärmeln verziert. So wird aus einem schlichten Sweatshirt durch eine gekonnte Raffung an der Bauchpartie ein cooles Statement-Oberteil, wie das Label Y/Project auf dem Laufsteg in Paris bei den Frühjahr/Sommer-Modenschauen 2018 zeigte.

Geraffte Einsätze hingegen an der Schulterpartie werten eine simple weiße Bluse auf und verleihen dieser einen spannenden Kontrast, wie das Modehaus Fendi bewies. Auch Designer Paco Rabanne setzte auf die neue Art den Stoff zu drapieren und präsentierte Kleider mit gerafften Teilungsnähten.