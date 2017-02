Style-Update: Diese Röcke liegen in diesem Jahr im Trend!

1. Plisseeröcke

Ja, ihr großer Trend-Durchbruch kam schon in 2016. Doch auch in 2017 kommen wir an Plisseeröcken einfach nicht vorbei. Kein Wunder, immerhin sind sie wunderbar feminin, sehr weiblich und vorteilhaft für die Silhouette. Damit sie einen schlanker schummeln, sollte man lediglich darauf achten, dass der Bund des Rocks in der Taille sitzt - das streckt. Wer mit dem Trend nicht mehr auf den Sommer warten möchte, kann natürlich auch schon im Winter ein Modell mit Strumpfhose und Ankle Boots kombinieren. Damit ist ein hübscher Hingucker garantiert.

One more from yesterday's post with @express I love this shimmery blush/silver pleated skirt for the holidays (link in profile) #holidaystyle #charleston #expresslife #expresspartner #pink Ein von Julia Engel (Gal Meets Glam) (@juliahengel) gepostetes Foto am 13. Dez 2016 um 13:01 Uhr

2. Röcke mit Volants

Voluminöse Volants sind in der Mode gerade in aller Munde: Ob Sweatshirts, Blusen oder Kleider - alle Kleidungsstücke werden jetzt mit den großen Rüschen verziert. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis wir diesen Trend auch an Röcken bewundern können. In 2017 ist es nun so weit: Mini- und Midi-Röcke mit großen Volants sind der neue Top-Trend. Auch Blogger tragen die schönen Modelle deshalb schon rauf und runter. Und auch wir haben euch unsere Favoriten zusammengestellt.

I guess holidays are over after all. #HOWTOHoliday @shopbop 🎉 ph. @eyeseebyjudyvarenne Ein von H E I R (@patriciamanfield) gepostetes Foto am 3. Jan 2017 um 7:08 Uhr

3. Wickelröcke

Wer jetzt glaubt, Wickelröcke seien schon seit Jahrzehnten out, der irrt. Denn genau genommen hat uns dieser Trend nie wirklich verlassen, die Materialien und Muster haben sich nur im Laufe der Zeit verändert. Aktuell sind nämlich vor allem Modelle aus Leder, Samt oder Wolle angesagt. Bei den Mustern darf es entweder komplett schlicht sein, das heißt, unifarbene Modelle sind beliebt, ebenso kleine und große Karos.