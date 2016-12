Sexy Brauch: Deshalb solltest du an Silvester rote Unterwäsche tragen

Rote Dessous in der Silvesternacht - die Unterwäsche-Industrie plädiert schon seit Langem für sexy rote BH's und Schlüpfer zu Neujahr. Doch dahinter steckt tatsächlich ein alter europäischer Brauch.

DAS hat es mit dem Brauch auf sich:

Vermutlich entstand der Brauch vor über 2000 Jahren zu Zeiten der alten Römer. Dort galten rote Dessous als Glücksbringer - dennoch nur auf das Liebeswohl bezogen. Der Brauch hat sich auf die Welt übertragen und wird so auch weiterhin ausgeübt. Allerdings heisst es heutzutage, dass man nicht nur im Liebesleben Glück das Folgejahr hat. Wer streng nach dem Brauch lebt, der muss sich im übrigen den BH und Slip in Rot schenken lassen und darf die rote Kombi erstmals in der Nacht zum Jahreswechsel tragen. Danach dürfe die Wäsche nicht mehr benutzt werden, da ansonsten das Glück wieder schwindet. Auch die Damen in Mexiko, Chile und China tragen an Silvester bevorzugt Rot.

Christmas time @intimissimiofficial ❤️ #intimissimixmas #intimissimi #red #christmas #coohuco A photo posted by Inma Soria | Coohuco (@coohuco) on Dec 25, 2016 at 12:51pm PST

Das ist natürlich alles nur ein alter Aberglaube - dafür jedoch ein ganz schön verführerischer. Und: ein bisschen daran glauben muss man schon. Doch bei so einem sexy Brauch fällt uns das doch nicht allzu schwer. Und auch sonst passen rote BH's perfekt unter weißen T-Shirts. Wieso? Das könnt ihr euch hier noch einmal durchlesen:

