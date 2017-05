Saks Fifth Avenue kommt nach Deutschland! Ist deine Stadt auch dabei?

New York: Millionenstadt, Touristen-Magnet und vor allem Shopping-Metropole. Frauen, die es in die amerikanische Großstadt zieht, wissen: Eine Shoppingtour gehört zum absoluten Pflichtprogramm. Hoch im Kurs steht dabei auch das Luxus-Kaufhaus Saks Fifth Avenue. Doch weil sich die meisten Damen die hochkarätigen Labels nur selten leisten können, gehört zu der Kette auch noch das Premium-Outlet Saks OFF 5TH. Schade eigentlich, dass man dafür immer extra nach Amerika fliegen musste. Bis jetzt! Denn nun eröffnen auch in Deutschland die ersten Flagship-Stores.

Saks OFF 5TH eröffnet in Deutschland: Ist deine Stadt dabei?

Luxus-Labels zum reduzierten Preis - das ist das Kerngeschäft von Saks OFF 5TH. Kein Wunder also, dass sich nun viele Frauen freuen dürften, dass es gleich mehrere Shops der Kette nach Deutschland schaffen. Die erste Location wird Düsseldorf sein; die Vorbereitungen für die Eröffnung laufen bereits auf Hochtouren. "Das von unseren Einkäufern sorgfältig ausgewählte Sortiment umfasst Damen- und Herrenmode, Schuhe und Accessoires aber auch Sport- und Beautyprodukte sowie eine Home- und Interieur-Abteilung. Diese Kombination aus relevanten Marken, tollen Preisen und ständigen Neuheiten fehlte bislang im deutschen Handel", so Wayne Drummond, President SAKS OFF 5TH Europe, gegenüber Vogue Germany.

Darüber hinaus steht fest: Im Laufe des Sommers sollen weitere Saks OFF 5TH-Stores eröffnet werden - in Frankfurt, Stuttgart, Heidelberg und Wiesbaden.