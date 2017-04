Zeigt her eure Füße! Das sind die 5 coolsten Sandalen der Saison

1.) Sandalen mit bunten Bommeln

Im Hippie-Fieber sind wir schuhmäßig auch in diesem Jahr wieder: Die Bommel-Sandalen in bunten Farben sehen nach Urlaub an unseren Füßen aus und machen gute Laune. Perfekt für die ersten Sonnenstrahlen in der City oder am Strand von Ibiza.

2.) Mit Perlenbesatz

In diesem Sommer zieren Perlen nicht nur unsere Dekolletés und Ohren, sondern auch unsere Füße. Sandalen mit Perlenbesatz sehen nicht nur edel à la Chanel aus, sie sind in Form von flachen Sandalen auch ziemlich bequem. Eine tolle Alternative zu schmerzenden High Heels!

3.) Gladiatoren-Style

Hoch geschnürte Sandalen im Gladiatoren-Style werden auch in diesem Sommer wieder getragen. Aber aufgepasst: Sollten eure Füße schnell anschwellen, verzichtet lieber auf das Schuhmodell, denn die Schnürungen können sich dann auf der Haut abzeichnen und unschöne Abdrücke hinterlassen.

4.) Der klassische Zehentrenner

Klassische Zehentrenner sind auch in diesem Sommer wieder ein Muss. Dieses Jahr sind sie aber ein wenig dezenter und schmaler. Grobe Birkenstocks können in dieser Saison pausieren und sich im Schuhregal ein wenig ausruhen.

5.) Im Nietenlook

Es wird rockig! Coole Sandalen mit Nieten verziert geben dem Outfit einen lässigen Touch. Der Style eignet sich perfekt für Festivaltage oder das nächste Rockkonzert. Da kann die Stylingkombination noch so gewöhnlich sein – die Sandale peppt jeden Look ordentlich auf.