3 Schuhtrends aus den 90ern, die plötzlich wieder hip sind

1. Mules

Sie werden gerade als DIE Trendschuhe des Sommers gefeiert: Mules. Dabei vergessen einige, dass dieses Schuhmodell schon in den 90ern angesagt war, bevor sie knapp 20 Jahre lang im Kleiderschrank verstaubten. Zu Recht, wird manch einer denken. Doch neue Designs, modernere Schnitte und frische Sommerfarben machen den Schuh in diesem Jahr wieder trendy. Früher hat man zu dezenteren Modellen gegriffen, meist in Schwarz oder Braun mit mittelhohem Absatz. Die neuen Stücke kommen dagegen in bunten Designs, mit ganz hohem oder ganz niedrigem Absatz daher und schafften bereits den Sprung auf den Laufsteg. Auf der diesjährigen Berlin Fashion Week hat zum Beispiel kaum ein Designer auf Mules verzichtet.

2. Plateau-Schuhe

Ob Sandaletten, Pumps, Zehentrenner, Sneaker, oder oder oder ... Hauptsache ist doch, das Schuhwerk hat einen hohen Plateau-Absatz. Und das nicht nur, wenn es nach Designer, Promis oder Bloggern geht, auch Otto-Normalverbraucher trägt auf der Straße wieder Schuhe, die vorne einen ebenso hohen Absatz haben wie hinten. Wofür man vor einigen Jahren noch belächelt wurde, ist tatsächlich wieder alltagstauglich.

Wer sich an den Style heranwagen möchte, sollte jedoch einige Dinge beachten: Das restliche Styling sollte schlicht gehalten werden, die Schuhe sind Statement genug. Damit der Look nicht zu "klobig" wirkt, am besten auf Schuhe zurückgreifen, die feminine Elemente aufweisen, wie zarte Schnürungen, dünne Riemchen, Schleifen, etc. Und: Wer sich ein paar Zentimeter dazuschummeln möchte, ohne dass man sofort alle Blicke auf sich lenkt, kann einen langen Maxirock oder ein Kleid darüber kombinieren. So fällt die Schummelei gar nicht auf.

3. Vinyl und Plastik

Sandaletten und Zehentrenner bestanden in den 90ern gerne mal aus Vinyl oder Plastik. Warum? Das wissen wir selbst nicht so genau und sind auch ziemlich verwundert, dass dieser Retro-Trend aktuell ein großes Comeback feiert. Neu in diesem Jahr: Die Materialien finden sich nicht nur in lässigen Schlappen wieder, sondern auch in edlen High Heels. Ob sich dieser Look auch die nächsten Jahre durchsetzt? Wir sind gespannt.