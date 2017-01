Top 3 Schuhtrends für Frühjahr/Sommer 2017

Trend-Vorschau: Die Top 3 Schuhtrends für den nächsten Frühling und Sommer

Wir freuen uns auf kurze Hosen, Röcke und die ersten wärmenden Sonnenstrahlen. Auf den Fashion Weeks gab es bereits letztes Jahr die Modetrends für die Frühjahr-/Sommer-Saison 2017 zu sehen. Wir haben uns für euch auf den Schauen in Berlin, London, Mailand, New York und der Mode-Metropole Paris umgeschaut und verraten, welche Schuh-Trends uns im Frühling und Sommer 2017 erwarten. Hier kommen unsere Top 3 der wichtigsten Trend-Lektionen für die kommende Saison:

Trend 1: Kitten Heels

Der Trend der flachen, bequemen Schuhe ist auch 2017 total angesagt. Auf den Laufstegen waren Sandalen, Loafer und Ballerinas zu sehen. Alle, die sich für ihre Füße etwas mehr Eleganz wünschen und den Trend der flachen Schuhe mitmachen möchten, greifen zu dieser Alternative: Diese Schuhe mit einem kleinen und dünnen Absatz, die sich Kitten Heels nennen, sind bequem zu tragen und sehen trotzdem schick und elegant aus.

Trend 2: Mules und Babouches

Bereits im Sommer 2016 waren bequeme Schuhe zum Reinschlüpfen total en vogue. Ob stylische Mules oder coole Babouches – der Schlappentrend ist auch im Jahr 2017 ein Muss für eure Füße. Egal, ob zu einer ausgefransten Jeans, einem Lackrock oder schicker zur Stoffhose kombiniert, mit diesen Schuhen seht ihr immer super stylisch aus und seid bequem unterwegs.

Trend 3: Silberfarbene Schuhe

In der kommenden Saison erstrahlt unser Schuhwerk in Silber. Allerdings kommen andere Metallicfarben wie Gold oder Kupfer auch ganz groß raus. Der Look lässt sich super lässig zu einer Jeans stylen. Fest steht: Ihr seid euch einem glänzenden Auftritt sicher!

