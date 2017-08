Preggo-Style: Die schönsten Online-Shops für Schwangere

Bae The Label



Warum sollten Schwangere auf coole Mode verzichten? Ganz genau das dachten sich auch die Macher von dem australischen Label und zeigen, dass man auch mit Babykugel stylish sein kann. We love!

Hier geht’s zum Online-Shop von Bad The Label.

Ein Beitrag geteilt von Bae The Label Maternity (@baethelabel) am 29. Jul 2017 um 16:38 Uhr





Paulina



Die Umstandsmode vom Hamburger Label Paulina bietet nicht nur für so manch eine Promidame in anderen Umständen das passende Outfit - auch für ganz normale Frauen hat der Online-Shop tolle Looks fürs Büro oder die Verabredung mit der besten Freundin zu bieten. Also unbedingt reinschauen!

Hier geht’s zum Online-Shop von Paulina.

Ein Beitrag geteilt von Paulina Umstandsmode (@paulina_maternity_fashion) am 28. Okt 2016 um 0:03 Uhr





The Bee & The Fox



Angesagte Statement-Shirts finden alle werdenden Mütter oder bereits Mamas bei The Bee & The Fox. Das Coolste: Die passende Mini-Me-Version der Kleidungsstücke gibt’s im Online-Shop ebenfalls zu shoppen. Schaut euch den süßen Instagram-Kanal mit Fotos von Mamas und ihren Kids an - müssen wir mehr sagen?

Hier geht’s zum Online-Shop von The Bee & The Fox.

Ein von @thebeeandthefox geteilter Beitrag am 20. Aug 2017 um 8:16 Uhr