OMG! DAS ist der hässlichste Badeanzug der Saison

Über die schönsten Bikini-Trends 2017 haben wir bereits berichtet. Ob Off-Shoulder-Oberteile oder Bademode mit schönen Volants - die Designer haben in diesem Jahr mal wieder gute Arbeit geleistet, um uns mit den schönsten Trends auszustatten. Doch bei diesem ganz bestimmten Badeanzug fragen wir uns wirklich, wo die Modeindustrie ihre Geschmacksnerven gelassen hat.

Badeanzüge in Nude & mit Körperbehaarung - So schlimm ist dieser Bademoden-Trend

Ja, wir haben es schon des Öfteren gelesen und sogar gesehen: Bikinis und Badeanzüge in Nude-Tönen sind der neueste Mode-Hype und ein absolutes Must-have im Sommer. Doch während wir uns noch fragten, an wem die knappen Teile in Hauttönen wirklich vorteilhaft aussehen sollen, kommen schon die ersten fragwürdigen Stücke auf den Markt. Die "Sexy Chest Swimsuits" werden bei Instagram rauf und runter gepostet und finden - zu unserer Überraschung - mehr Fans als gehofft.

Die User sind überwiegend einer Meinung und kommentieren fleißig unter den Bildern des "Trend-Badeanzugs". Dabei reichen die Meinungen von "Den brauche ich definitiv", über "Kann man mehrere Badeanzüge gleichzeitig bestellen?" bis hin zu "Es ist Hass-Liebe! Ich habe ihn bereits!".

Wir geben zu: Zu unseren Lieblingsstücken wird dieser Badeanzug in diesem Sommer nicht zählen. Besonders sympathisch ist uns deshalb dieser kleiner Junge im Video: Als seine Mama mit dem Badeanzug in den Raum kommt, ist er zunächst irritiert, bevor er ganz schnell das Weite sucht ...

