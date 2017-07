Hallo Kaufrausch! Welche Shoppingmeile ist die beliebteste?

Ob die Mönckebergstraße in Hamburg oder die Kö in Düsseldorf – auf den großen Shoppingmeilen in Deutschland herrscht fast immer Trubel. Besonders am Wochenende kann es dann ganz schön eng werden.

Doch welche Straße ist am beliebtesten? Das hat sich das Beratungsunternehmen Jones Lang Lasalle (JLL) gefragt und eine Passantenzählung durchgeführt.

Hier ist am meisten los!

JLL hat an einem Samstag im Mai die Passanten auf 170 Einkaufsstraßen in Deutschland gezählt. Durchschnittlich laufen über die Zeil in Frankfurt pro Stunde fast 15.000 Menschen. Damit ist die Shoppingmeile in Frankfurt die belebteste in ganz Deutschland.

Auf dem zweiten Platz liegt die Kaufingerstraße in München (14.320) und auf dem dritten Platz die Flinger Straße in Düsseldorf (13.710). Puh, ganz schön viele Menschen! Aber zum Glück kann man ja auch längst gemütlich vom Sofa aus shoppen.