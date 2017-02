Diese Sneaker sollten wir uns jetzt zulegen

Trend 1: Softe Pastelltönen

Nachdem in den letzten Jahren ja ausschließlich Sneaker in Weiß getragen wurden, gibt es jetzt endlich wieder Sportschuhe in schönen hellen Farben. Rosé und Hellblau sind dieses Frühjahr ein Mega-Trend! Die schönsten Modelle haben wir euch hier zusammengesucht:

Trend 2: Auf die Details kommt es an!

Dieser Trend hat sich letzte Saison schon angekündigt: Sneaker werden jetzt mit üppigen Details aufgewertet. So zieren Schleifen oder Bommel die sonst eher schlicht gehaltenen Sneaker. Achtung: Ein zu üppiges Detail kann das Bein stauchen!

Trend 3: Dickes Fell? Nö, wir sollten uns eine dicke Sohle zulegen

Eine dicke Sohle ist wieder mega angesagt. Wir freuen uns, schließlich ist das die fußschonendste und bequemste Variante der Sportschuhe. Coole Shopping-Ideen findet ihr hier:

Trend 4: Glänzende Aussichten! Es wird metallisch

Nicht nur beim Schuhwerk sind im Frühjahr/Sommer lichtreflektierende und schimmernde Oberflächen hip. Auch Kleider und Oberteile werden die kommenden Monate funkeln. Unser Favorit? Das Rosé-farbene Modell!

Und: Weiße Sneaker bleiben Trend!

Nein, jetzt schmeisst bei all den neuen Trends, die wir euch gezeigt haben, bloss nicht eure weißen Sneaker in die Altkleidersammlung. Weisse Sneaker bleiben auch in diesem Frühjahr stylisch. Schließlich sieht kein Sportschuh schöner zu einem zarten Sommerkleid aus!