So günstig! Asos launcht neue Brautmoden-Kollektion

Die Asos Bridal Collection

Ob schlicht, modern oder elegant – ab sofort ist die neue Bridal Collection von Asos auf dem Markt. Die Designs der Stücke reichen von Satinkleidern im 30er-Jahre-Stil bis hin zu modernen Midi- und Maxikleidern mit bedruckter Spitze und Kleidern im Mermaid-Style. Besondere Hingucker sind für uns das moderne T-Shirt Kleid und das erste Plus-Size-Modell.

Die Preise der Kleider sind für alle Bräute (und Brautjungfern) erschwinglich. Die Spanne der Hochzeitsmode liegt zwischen 90 und 400 Euro. Den passenden Schmuck gibt es ab 10 Euro ebenfalls zu kaufen. Wir zeigen euch die schönsten Looks der neuen Kollektion in unserer Galerie. Also zurücklehnen und inspirieren lassen!