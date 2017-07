Bye bye, Shorts! Diese 3 Sommerhosen liegen jetzt im Trend

1. Der Hosenrock

Die Kombination ist so einfach wie genial. Ein Kleidungsstück, das so bequem ist wie eine Hose und so feminin und weiblich aussieht wie ein Rock: der Hosenrock. In dieser Saison endlich wieder im Trend und so stylish wie nie zuvor. Das liegt vor allem daran, dass Designer und große Modeketten das Modell mal wieder für sich entdeckt haben und es mit Volants, sommerlichen Blumenprints, Rüschen und viel Spitze modern aufbereitet haben.

Ihr mögt den Stil auch? Wir haben euch unsere Favoriten aus den Onlineshops hier zusammengestellt:

2. Die Paperbag-Waist-Hose

Ebenfalls super bequem und einer DER Top-Trends im Sommer: die Paperbag-Waist-Hosen. Die weit geschnittenen Hosen sind bequem, umschmeicheln die Taille und kaschieren ein paar Kilo zu viel am Bauch. Die Stoffhosen variieren in der Länge, zeichnen sich aber durch einen breiten Hüftgürtel aus. Wer nicht so viel Haut zeigen möchte, entscheidet sich für eine Culotte oder das ganz lange Modell. Wer es luftiger mag, greift zu einem knielangen Modell. Der Clou: Oberteile, die dazu getragen werden, IMMER reinstecken. Die an den Hosen befestigten Gürtel würden sich ansonsten darunter abzeichnen - das macht keine besonders schöne Silhouette.

Auch für diese Trendhose haben wir euch ein paar passende Modelle rausgesucht. Viel Spaß beim Nachshoppen:

3. Weite Hosen mit Schlitz

Vor allem internationale Promis machen diesen Look in ihren aktuellen Urlauben zum Mega-Trend. Lange Hosen, meist aus Leinen oder Baumwolle, mit XXXL-Schlitz bis zur Hüfte.



Auf den ersten Blick zeigt man damit nicht sonderlich viel Haut, beim nächsten Windstoß wird es allerdings SEHR sexy. Einer unserer absoluten Lieblings-Looks der neuen Saison. Leider haben sich bislang noch nicht allzu viele Designer an diesen Schnitt getraut, aber wir sind uns ganz sicher, dass uns der Trend auch noch im nächsten Sommer begleiten wird. Dann hoffentlich mit noch mehr Modellen und für jeden Geldbeutel.

Eine kleine Auswahl aus den Onlineshops findet ihr schon mal hier: