Sonnenbrillen-Trends 2017: Diese Modelle tragen wir jetzt!

Die weiße Retro-Brille

Auf Instagram dreht sich gerade alles um dieses auffällige Sonnenbrillen-Modell der Marke Acne. Die weiße Retro-Brille mit dem Namen „Mustang“ zeichnet sich durch ihre ovale Form und ihre blickdichten schwarzen Gläser aus. Sie ist etwas gewöhnungsbedürftig, wird aber am Strand oder auch in der City alle Blicke auf sich ziehen. Süß dazu: ein passendes Outfit im 60er-Jahre-Look. Die 260 Euro sind euch ein wenig zu teuer? Wir haben passende und günstige Shopping-Alternativen für euch gefunden.

Die Cat-Eye-Brille mit verspieltem Detail

Modelle in Cat-Eye-Form sind schon länger im Trend. Neu sind in diesem Frühjahr Brillen mit verspielten Details, wie zum Beispiel Metallic-Bügel oder verzierte Rahmen. Bei der Wahl des Modells solltet ihr darauf achten, dass der spitz zulaufende Rahmen zur Gesichtsform passt. Ein bisschen größer darf die Brille allerdings sein, das macht schließlich den Look aus.

Das verspiegelte rosa Modell

In diesem Frühjahr schauen wir durch die rosarote Brille! Ob rund, eckig oder als Cat-Eye – die Form des Modells ist bei diesem Trend nicht entscheidend. Wichtig ist nur, dass die Gläser verspiegelt sind und metallisch glänzen. Damit wird die Brille zum richtigen Hingucker! Weiteres Plus: Der Pastellton passt zu fast jedem Teint. Rosa Sonnenbrillen stehen also auch blassen Hauttypen. So kann die Brille gleich zu Beginn der Saison ausgeführt werden.

Das runde Modell

Sonnenbrillen sind in diesem Jahr rund oder sechseckig, gesehen bei Bloggerin Milena. Ein Style-Upgrade der besonderen Art! Bei runden oder sechseckigen Brillen darf das Gestell sehr dünn sein, schließlich bedeckt das große Glas das Gesicht schon mehr als genug. Coole Modelle findet ihr hier:

Die Pilotenbrille mit gelben Gläsern

Pilotenbrillen können dieses Jahr eigentlich in der Kommode bleiben. Wir haben uns an dem Klassiker ein wenig sattgesehen. Aber nicht falsch verstehen, denn aus der Mode kommt das Modell nicht wirklich. Wer darauf nicht verzichten mag, der sollte diese Saison auf Pilotenbrillen mit gelbem oder halbtransparentem Glas setzen. Eine Shoppingauswahl haben wir euch hier zusammengestellt:

Ihr seid noch nicht sicher, welche Sonnenbrille zu eurer Gesichtsform passt? Hier bekommt ihr alle wichtigen Infos: