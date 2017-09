We love! Der bunte Streifen-Pulli ist das neue Trend-Piece im Herbst

Trister, grauer Herbst? Stimmt nicht! In dieser Saison darf es endlich mal bunt zugehen. Im wahrsten Sinne des Wortes: Pullover in Regenbogen-Farben und -Mustern sind der neueste Trend. Blogger, Promis und Fashionistas auf den Fashion Weeks dieser Welt tragen die neuen Modelle bereits rauf und runter.

Wie stylt man die bunten Streifenpullis?

Bei diesem Trend haben wir uns natürlich gefragt, wie alltagstauglich er wirklich sind. Doch Fashion-Blogger beweisen, dass sich der Regenbogen-Look durchaus stilsicher kombinieren lässt! Allen Einsteigern empfehlen wir, ein schlichtes Gegenstück zum auffälligen Pullover zu wählen. Das können zum Beispiel eine Jeans, eine Lederhose oder ein Midi-Rock in klassischem Weiß, Schwarz oder Blau sein. Wer einen Schritt weiter gehen möchte, kombiniert eine auffälligere Farbe, die sich jedoch im Streifenmuster wiederfindet. Und absolute Mode-Profis können sich natürlich auch an Color-Blocking wagen.

1. Die Einsteiger-Variante:

Wer sich auch einen Regenbogen-Pullover anschaffen möchte, das Styling aber langsam angehen lassen möchte, greift zu klassischen Basics. Wie Janina Uhse, die zu diesem Oberteil einen angesagten Jeansrock kombiniert hat:

Ein Beitrag geteilt von Janina Uhse (@janinauhse) am 24. Jul 2017 um 4:34 Uhr

2. Die Fortgeschrittenen-Variante:

Ihr traut euch ein bisschen mehr Farbe zu? Dann macht es wie die Bloggerinnen Lena Terlutter oder Tamara Kalinic. Die stylen zum Streifen-Oberteil Röcke in einer bunten Farbe, die sich oben widerspiegelt:

Ein Beitrag geteilt von Lena Terlutter (@lenaterlutter) am 24. Aug 2017 um 4:43 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Tamara Kalinic (@tamara) am 11. Sep 2017 um 5:17 Uhr

3. Die Profi-Version:

Die Profi-Variante trägt zum Beispiel die amerikanische Bloggerin Blair Eadie auf diesem Foto. Bunter Streifen-Pullover trifft bei ihr auf Maxi-Rock in Bordeaux. We like!

Ein Beitrag geteilt von Blair Eadie / Atlantic-Pacific (@blaireadiebee) am 12. Nov 2016 um 7:28 Uhr

Ihr wollt den Style nachshoppen? Wir haben uns für euch in den Onlineshops umgesehen und einige bunte Modelle herausgesucht. Hier sind unsere Shopping-Favoriten: