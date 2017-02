Dieser Horrortrend aus den 90ern soll wirklich zurück sein?

Ob Bomber- oder Daunenjacken, Plateau-Schuhe, Tattoo-Ketten oder Unterhosen mit Logo-Bund, die cool aus der Hose rausgucken – die 90er-Jahre feiern in der Mode zweifellos ihr großes Revival!

Wir erinnern uns wage beim Aufflammen dieser Trends via Instagram, auf Streetstyle-Fotos oder während Fashion Weeks an unsere Mode-Experimente aus dem vergangenen Jahrhundert zurück. Dabei zweifeln wir womöglich etwas an unserem Geschmack, den wir in den 90er-Jahren an den Tag gelegt haben. Denn Fashion No-Gos wie das Aufblitzen des String-Tangas über dem Hosenbund haben wir definitiv aus unserer Garderobe gestrichen und würden wir auch nie wieder so anziehen. Oder?

Was für uns ein absolutes Outfit-Grauen darstellt, ist für manche Designer anscheinend auch heute noch eine Quelle der Inspiration. Auf der Show von Donatella Versace präsentiert das britische Model Stella Maxwell im Rahmen der London Fashion Week genau diesen Look aus der Kategorie "Wie konnten wir das früher tragen?".

A mash-up of Versus heritage elements. #VersusFW17 Ein Beitrag geteilt von versus_versace (@versus_versace) am 21. Feb 2017 um 8:28 Uhr

Auf der Modenschau im Rahmen der London Fashion Week trägt das Model einen Rock, aus dem ein breiter Gummibund ihrer Wäsche herausguckt. Von hinten betrachtet wird klar, hierbei handelt es sich nicht um einen lässig-femininen Ableger des Baggy-Styles, bei dem es durchaus üblich ist, dass die "Buxe" hervorblitzt. Bei diesem Look hält sich der Tanga nicht dezent im Hintergrund und bleibt wie üblich unsichtbar unter der Kleidung, sondern wird als Accessoire extravagant zur Schau gestellt. Wir denken nicht, dass sich der Style erneut durchsetzen wird. Falls doch, hoffen wir nur, dass er nicht in Kombination zu Arschgeweih wieder zum Trend-Thema wird.