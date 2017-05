Der Jumpsuit im Trend-Check - 1 Teil, 3 Looks

Ein einziges Teil, und schon ist man fertig gestylt: Der Jumpsuit ist ein Traum für alle, die es unkompliziert mögen. Auch auf den Laufstegen ist der Jumpsuit (auch bekannt als Overall oder Einteiler) gern gesehen. Trotzdem machen viele noch immer einen Bogen um das angesagte Kleidungsstück - aus Angst, darin unförmig zu wirken. Schade eigentlich, denn mit ein paar Styling-Kniffen wird der Jumpsuit ganz schnell zum Lieblingsstück!



Und wie lässt sich der Trend stylen? Sportlich, partytauglich, lässig - ihr habt die Wahl, der Jumpsuit ist erstaunlich vielseitig. Das Schöne ist sein lässiger Sitz, aber ein bisschen Form kann ihm nicht schaden: Betont eure Taille! Entweder wie bei unserem Modell mit einem Tunnelzug oder mit einem schmalen Gürtel. Wer Angst vor einem allzu lässigen Look hat, streckt sich mit hohen Absätzen. Der Jumpsuit versteht sich auch mit flachen Absätzen - dann ist es allerdings umso wichtiger, den Blick auf die Taille zu lenken.



Wir zeigen euch auf den nächsten Seiten drei Styling-Vorschläge für den oben abgebildeten Jumpsuit von Review (über About You, ca. 50 Euro).