Sylvie Meis designt Unterwäsche für Amazon Fashion: Hier sind die Bilder! 👙

Sylvie Meis assoziiert man spätestens seit ihrer Kooperation mit Unterwäsche-Hersteller Hunkemöller mit Dessous, Spitzen-BHs und knappen Slips. Doch der Werbedeal ist Geschichte. Nun launcht Sylvie Meis ihre erste eigene Lingerie-Kollektion. "Sylvie Flirty Designs" heißt die Linie, die exklusiv bei Amazon Fashion erhältlich sein wird. Mit dabei: tragbare Basic-Pieces, romantische verspielte Höschen, Strings, BHs und Bodys bis hin zu Negligees und Kimonos. Im Frühjahr 2018 sollen zudem neue Styles und eine Swimwear-Kollektion folgen.

"Sylvie Flirty Designs" by Sylvie Meis

Die Größen der gesamten Kollektion reichen bei den BHs von 70A bis 85D und bei den Bodys und Unterteilen von XS bis XL. Preislich soll die Kollektion, die ab Herbst online erhältlich ist, zwischen 15 und 100 Euro liegen.

"Die Möglichkeit der Kooperation mit Amazon Fashion ist unglaublich spannend für mich und ein großes Privileg", so Sylvie Meis selbst zur Kollektion. "Amazon bietet Kunden in aller Welt ein außergewöhnliches Shopping-Erlebnis. Dass meine erste eigene Lingerie-Kollektion nun auch exklusiv bei Amazon angeboten wird, ist natürlich eine große Ehre für mich und erfüllt mich mit großem Stolz. Ich kann nun alle Frauen mit meinen Produkten glücklich machen. Ich freue mich darauf, die Zusammenarbeit mit Amazon Fashion in Zukunft weiter auszubauen, unter anderem mit dem Launch der Swimwear-Kollektion im kommenden Jahr.“

Die komplette Kollektion ist ab dem 1. Oktober auf der Onlineplattform bestellbar. Eine Auswahl der Pieces zeigen wir euch bereits jetzt vor Verkaufsstart in unserer Galerie.