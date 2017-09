Flauschalarm! Wir lieben Teddyjacken

Ein Beitrag geteilt von Alex Stedman (@thefrugality) am 3. Sep 2017 um 11:48 Uhr

Haben-wollen-Teil: Teddyjacke

Bereits vor einem Jahr poppten die weichen Felljacken auf Instagram und Co. auf und im Nu waren sie in den Geschäften ausverkauft. In diesem Jahr kehren die Flauschjacken in vielen Varianten zurück.

Cooler Teddybär

Ob als Motorbikejacke oder langer Mantel - das Teddymaterial hat einen Hype ausgelöst und inzwischen springen auch die großen Bekleidungsketten auf den Trend auf. Auf Instagram zeigen die Blogger, wie man die Felljacke lässig stylen kann. So sorgt die auffällige Jacke ebenso zur Jeans wie auch zu einem Maxikleid für einen tollen Look. Ein Hingucker ist sie allemal und durch das Kunstfell warm obendrein. Was wollen wir mehr - wir sind verliebt!

