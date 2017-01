Endlich dürfen wir Mädchen spielen und werden nicht nur in der Modewelt damit ernst genommen. Denn knalliges Pink ist im Frühjahr eine DER Trendfarben schlechthin. Die Fuchsia-Töne haben aber auch ein großes Hingucker-Potential und werten jedes noch so langweilige Outfit auf. Wem ein pinker Mantel zu gewagt sein sollte, der kann auf ein Accessoire wie eine Tasche oder einen Gürtel in dem Ton zurückgreifen. Auch ein pinker Lippenstift mit einem bläulichen Stich steht jeder Frau und macht gleich was her.