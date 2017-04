Trendmaterial Leinen: Mit diesen It-Pieces wertet ihr eure Garderobe auf!

1. Die Leinen-Bermudas

Shorts aus dem luftigen Material Leinen sind ein wahrer Klassiker. Die hat schon unsere Großmutter gerne getragen und sind im Jahre 2017 definitiv wieder trendy. Neu sind jedoch die Farben. Während Bermudas früher gerne in Braun- und Beigenuancen getragen wurden, sieht man Mode-Blogger heute in Pastelltönen herumlaufen. Ob Rosa, Hellblau, Gelb oder Weiß - in diesem Jahr ist alles erlaubt, was feminin und frisch wirkt.

2. Der Leinen-Blazer

Dieser Look ist perfekt für alle Frauen, die auch im Urlaub oder an heißen Büro-Tagen einen schicken Business Casual-Look tragen wollen. Der Leinen-Stoff ist dafür bekannt, im Sommer besonders kühlend auf der Haut zu liegen. Auf einen edlen Blazer muss also nicht verzichtet werden. Das weiß auch Bloggerin Mary Orton und postete auf Instagram diesen schönen Look:

3. Der Leinen-Onesie

Wir lieben Jumpsuits! Sie sind luftig, sehen immer stylish aus und sind maximal bequem. Da liegt es doch nahe, ihnen ein besonderes Sommer-Upgrade zu geben. Kurze Overalls aus Leinen dürfen in diesem Sommer in keinem Kleiderschrank fehlen. Wie man sie besonders trendy stylt, zeigt uns Bloggerin Julie Sarinana auf Instagram.

Bali diaries. 🍍 wearing @soludos / Ph. by @grantlegan Ein Beitrag geteilt von JULIE SARIÑANA (@sincerelyjules) am 29. Mär 2017 um 13:55 Uhr

4. Das Leinen-Top

Perfekt für besonders heiße Tage: das dünne Top mit Spaghettiträgern. Wer es ein bisschen femininer und romantischer mag, wählt ein Modell mit Spitzenbesatz am Ausschnitt. Übrigens: Bei Leinen sind kleine Knitterfältchen absolut erwünscht. Das freut alle Bügel-Gegner. Wer es dennoch glatt mag, sollte den Stoff vor dem Bügeln gut anfeuchten.

All natural, all soda 💦👧🏽 #maldives #summer Ein Beitrag geteilt von Nina Schwichtenberg (@fashiioncarpet) am 21. Mär 2017 um 5:36 Uhr

5. Der Leinen-Denim-Skirt

Wir haben schon darüber berichtet: Jeansröcke sind ein absolutes Must-Have in dieser Saison. Wem der Jeansstoff zu fest und unflexibel ist, der kann auch zu der Fake-Variante aus Leinen greifen. Sie sieht genauso cool aus und ist viiiel bequemer.