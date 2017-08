Trend-Update: DAS sind die 3 beliebtesten Taschen auf Instagram

1. Die Bambustasche von Cult Gaia

Keine Tasche löste in den letzten Jahren einen solchen Hype in den sozialen Netzwerken aus wie die Bambustasche "Gaia's Ark" vom US-Label Cult Gaia. Ob Caro Daur, Leonie Hanne oder Chiara Ferragni - kaum ein Blogger hat bei der neuen Trendtasche nicht zugegriffen. Auch bei Promis und Otto-Normalverbraucher ist das Trend-Piece angekommen. Besonders beliebt: das Original-Modell aus braunem Bambus. Wer es farbenfroher mag, kann sich aber natürlich auch zwischen weiteren Farben entscheiden. Der Klassiker in Holz-Optik passt vor allem zu sommerlichen Looks, wie langen Kleidern, femininen Röcken oder weiten Shorts. Die farblichen Modelle werten auch ein Herbst-Outfit, bestehend aus Jeans und Lederjacke, auf. Übrigens: Die Bambustasche kann man sich sogar leisten. Umgerechnet kostet das Modell circa 110 Euro.

2. Korbtaschen

Wohin man bei Instagram auch blickt, aktuell gibt es zu luftigen Sommeroutfits kein schöneres Accessoire als eine große Korbtasche. Die kann aus dem letzten Urlaub oder vom Designer stammen, ganz egal. Hauptsache, das typische Flechtmuster ist zu erkennen - und sie bietet viel Stauraum. Endlich mal wieder ein Trend, den wirklich jeder mitmachen kann! Das Schöne: Das Modell passt eigentlich zu jedem luftigen Outfit. Besonders schön ist die Kombination zu hellen Farbtönen. So gesehen auch auf dem Instagram-Account von Bloggerin Julie Sarinana.

3. Chanel, Chanel, Chanel

Dass es nicht immer neue Taschen-Modelle sein müssen, die Frauenherzen höher schlagen lassen, beweist das Kult-Label Chanel. So lange es soziale Netzwerke gibt, so lange schwirren auch schon Bilder des Klassikers 2.55 durchs Netz. Blogger wie Rosie Londoner beweisen: Eine edle schwarze Ledertasche kann einfach nie aus der Mode kommen. Besonders erschwinglich ist das Modell allerdings nicht. Die kleinste Variante startet bei circa 4.800 Euro, die größte bei circa 5.400 Euro. Wer nicht so tief in den Geldbeutel greifen möchte, sollte sich lieber nach günstigeren Alternativen umsehen.