Eingestaubt? Von wegen! So stylish ist Tweed

Ein Beitrag geteilt von Elizabeth Savetsky (@excessoriesexpert) am 23. Sep 2017 um 17:20 Uhr

Bei Tweed denken die meisten an konservative Kostüme oder Blazer im Country-Style. Doch in diesem Herbst wird der dicke Stoff neu interpretiert. Günstigere Shops wie Zara, H&M und Mango haben Blazer, Oberteile und Miniröcke in ihr Repertoire aufgenommen und bieten modische Alternativen an.

Doch wie kombiniert man den Stoff, damit er einen nicht älter wirken lässt, oder man sich overdressed fühlt?

Drei Regeln, die man beim Styling mit Tweed bedenken sollte:

1. Lässig zu weißem Shirt und Jeans

Ein Beitrag geteilt von M A N D Y B O R K 🌐 Model (@mandybork) am 2. Jul 2017 um 1:18 Uhr

Ein Beitrag geteilt von GOLESTANEH (@golestaneh) am 19. Aug 2017 um 0:47 Uhr

Hat man sich für einen Tweed-Blazer entschieden, kommt oft die Frage auf, wie man ihn tragen soll. Aber wie schade wäre es, wenn das Teil im Schrank hängen bliebe, weil man nicht weiß, wie man es kombinieren soll!

So geht die sichere Style-Variante: Zu einer Skinny Jeans, Flats und einem schlichten weißen Shirt sieht der edle Blazer cool aus. Tipp: Greift einen Ton aus dem Kostümjäckchen auf und spielt mit der Farbe bei den Accessoires. Bloggerin Golestaneh wählt zum Beispiel zu einem roten Tweed-Jäckchen eine rote Chanel-Tasche. Model Mandy Bork trägt eine Clutch in der gleichen Farbe.



2. Ein Tweed-Teil genügt

Ein Beitrag geteilt von m i r e i a (@mydailystyle_) am 26. Sep 2017 um 12:08 Uhr

Konzentriert euch auf ein Kleidungsstück aus Tweed. Ansonsten kann es schnell spießig wirken. Das restliche Outfit sollte so modern und entspannt wie möglich gehalten werden. Tipp: Leichte Beach Waves sind die perfekte Frisur. Verzichtet auf aufwendig hochgesteckte Varianten. Diese machen den Look sonst schnell konservativ.



3. Den Stilbruch wagen

Ein Beitrag geteilt von Chiara Ferragni (@chiaraferragni) am 2. Mär 2017 um 7:15 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Lena Terlutter (@lenaterlutter) am 4. Apr 2017 um 12:33 Uhr

Fortgeschrittene Fashionistas können sich an den gekonnten Stilbruch wagen. Chiara Ferragni macht es vor und trägt zum Tweedkleid gemusterte Strumpfhosen und Flats mit Plateau. Sehr cool! Auch ein weit fallendes Hippie-Kleid, das durch einen Gürtel die Taille definiert, macht Tweed richtig stylish – auch im Alltag!

Ihr wollt die Teile nachshoppen? Hier haben wir euch eine Auswahl ausgesucht: