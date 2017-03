Nicht warm, nicht kalt? Dann ist die Übergangsjacke perfekt für euch

Für kühlere Stunden perfekt - die Übergangsjacke

Der Frühling ist da und wir kommen endlich wieder in den Genuss von längeren Tagen und mehr Sonne. Doch so richtig warm ist es morgens und abends dann doch noch nicht. Und im Schatten fröstelt es uns eh noch schnell. Daher muss eine Übergangsjacke in den Kleiderschrank einziehen. Aber welche? Tatsächlich gibt es viel mehr Modelle als die klassische Windjacke. Welche Jacke noch warm hält aber trotzdem schön frühlingshaft aussieht? Das haben wir euch hier in unserem Trendguide zusammengefasst.

Klickt euch durch unsere Galerie mit den coolsten Jackenmodellen, die die Onlineshops gerade zu bieten haben. Zusätzlich geben wir euch mit unseren Streetstyles Outfitinspirationen. Viel Spaß!