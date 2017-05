Hot or not? 1 Trend, 2 Meinungen - Ugly Fashion

Mode-Redakteurin Sarah: "Eine 2.000-Euro-Tasche von Balenciaga, die uns an die berühmte blaue Ikeatasche für 1 Euro erinnert oder ein Pullover, der uns wie eine wandelnde Pommes-Tüte von McDonald’s aussehen lässt - Ugly Fashion prägt die Laufstege und das Straßenbild und ich finde das gut so.

Manchmal will man einfach nicht dem klassischen Modebild entsprechen und für jeden, der es ungewöhnlicher mag, ist Ugly Fashion eine witzige Alternative. Dabei nehmen sich die Macher der auffälligen Teile oftmals selber nicht so ernst.

Eine durchsichtige Plastikhose von Topshop scheint auf den ersten Blick zu viel des Guten (oder Schlechten) zu sein, doch namhafte Modelabels schaffen es zumindest auf diesem Wege auf sich aufmerksam zu machen. Ugly Fashion ist anders und das gefällt mir.

Mode muss Spaß machen und sollte nicht vorschreiben, was wer zu tragen hat. Schließlich darf jeder spazieren tragen, was ihm gefällt und sei es eine durchsichtige Hose, die so gar nicht in das modische Bild von manch einem kritischen Auge passen will. Und wäre es nicht ziemlich langweilig, wenn Mode immer gleich aussehen würde und wir nicht manchmal so einen extravaganten Auftritt hätten?

Sorgten in den 50er Jahren Frauen in Hosen noch für großes Aufsehen, ist es heute der Pullover mit Spongebob-Motiv aus dem Hause Moschino. Aber wen stört’s? Richtig - niemanden!"