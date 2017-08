Vans x Karl Lagerfeld: So sieht die Kollektion aus

Karl Lagerfeld designt Streetwear

Karl Lagerfeld hat sich mit dem Schuh- und Streetwearhersteller Vans für eine Capsule-Collection zusammengetan. Die Mini-Kollektion wird sechs neue Varianten der Vans Schuhklassiker enthalten, darunter die Plateauschuhe Sk8-Hi Laceless Platform und Old Skool Laceless Platform. Außerdem werden Hoodies, T-Shirts und weitere Accessoires die Linie vervollständigen.

Checkerboard á la Karl Lagerfeld

Das berühmte Checkerboard-Muster von Vans kommt in der Kollektion mit einem speziellen Lagerfeld-Design daher. Und auch mit Materialien wird gespielt - so trägt der Old Skool Sneaker und der Sk8-Hi Reissue Bouclé-Einsätze, die an Lagerfelds Traditionshaus Chanel erinnern. Die Preise der Sachen liegen bei 50 Euro bis 300 Euro und werden am 7. September weltweit gelauncht.