Victoria Beckham bringt erste günstige Modekollektion auf den Markt - und SO sieht sie aus

Schon vor einiger Zeit wurde bekannt, dass die US-amerikanische Supermarktkette Target und Star-Designerin Victoria Beckham gemeinsame Sache machen. Genauer gesagt bringt die 42-Jährige eine günstige Kleider-Kollektion in die Supermarkt-Läden, die sich jeder Konsument leisten kann. Dieses Prinzip ist übrigens auch in Deutschland verbreitet: So hat zum Beispiel die hierzulande bekannte Designerin Jette Joop schon für Aldi Süd designt.

In einem Monat sollen die Designerstücke von Victoria Beckham nun in die amerikanischen Regale kommen. Höchste Zeit, dass endlich mal Bilder der Kollektion auftauchen. Dafür sorgte Frau Beckham nun höchstpersönlich und postete auf ihrer Website und ihrem Instagram-Account fleißig Bilder der neuen Teile. Darauf zu sehen sind sehr schlichte Stücke, wie Bomberjacken und Kleider, die in dezentem Schwarz oder Weiß gehalten sind und abschließend mit diversen Blumenprints verziert wurden. Eben ganz der Stil der Victoria Beckham.

Kindermode made by Victoria

Nicht nur Erwachsene kommen bei der neuen Modelinie auf ihre Kosten - auch für Kinder hat die Designerin mitgedacht. Besonders schön: Auf ihrem Instagram-Kanal postete sie Behind-the-Scenes-Bilder vom Fotoshooting der Kinderkollektion.

Kann man die Kollektion auch in Deutschland shoppen?

Ja! Zu Kaufen gibt es die limitierte Kollektion ab dem 9. April in allen Target Stores und im Onlineshop. Das Gute: Seit Kurzem bietet Target auch den Versand nach Deutschland an. Die einzelnen Teile sollen übrigens nicht teurer als 70 Dollar sein.

Hier zeigen wir euch die ersten Bilder:

It's here! So ready for this drop 🙌🏻 #VBxTarget #limitededition #collab #girlpower Ein Beitrag geteilt von Paige Conger (@paiges_lindsay) am 9. Mär 2017 um 10:35 Uhr





The most fun you can have on set, so cute! The kids all wearing my #VBxTarget collection x VB visit Victoriabeckham.com/target for more info Ein Beitrag geteilt von Victoria Beckham (@victoriabeckham) am 8. Mär 2017 um 5:42 Uhr