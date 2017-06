DIESE neuen Sommerschuhe liegen jetzt im Trend! ♥︎

Anfang des Jahres standen Hosen aus durchsichtigem Vinyl ganz oben auf der Liste der stylishen Must-haves. Doch irgendwie wollte sich dieser Trend nicht so richtig durchsetzen. Gewundert hat uns das nicht, denn im Alltag konnten wir uns die durchsichtigen Hosen nie so richtig vorstellen. Nicht mal wenn man eine Leggings drunter kombiniert, sind die Modelle hübsch, geschweige den bequem. Schnell gerieten die Hosen in Vergessenheit, wurden dann von Vinyl-Jacken abgelöst. Aber auch die verpassten ihren Durchbruch und schafften es nicht in den Massenmarkt. Doch nun gibt es einen neuen Anlauf: Vinyl-Schuhe sind der neueste Sommertrend. Und die haben wirklich Potenzial!

Vinyl-Sandaletten: So schön sind die Sommer-Trendschuhe ♥︎

Schuhe aus transparentem Material? Was futuristisch klingt, sieht in Wahrheit ziemlich schön aus. Denn damit meinen wir sicherlich nicht die Stiefel oder gar Overknee-Varianten, die schnell billig aussehen, sondern vielmehr zierliche Sandaletten. Ob mit oder ohne Absatz - wir sind schockverliebt in die Modelle, die es mittlerweile in fast jedem Modehaus zu kaufen gibt.

Unterschieden wird dabei in verschiedene Varianten: Für Einsteiger eignen sich zum Beispiel Modelle, die nur zarte transparente Einsätze haben, wie zum Beispiel die schwarzen von Zara, in unserer obigen Galerie. Wem das als Hingucker noch nicht reicht, kann zu komplett transparenten Schnürungen greifen oder sogar die Profi-Variante nehmen: Manche Schuhe haben einen durchsichtigen Absatz, bestehend aus Plexiglas. Für welches Modell ihr euch auch entscheidet - mit Vinyl-Schuhen liegt ihr definitiv im Trend.

Ein paar schöne Modelle aus den Onlineshops haben wir euch in unserer Galerie zusammengestellt. Viel Spaß beim Stöbern!