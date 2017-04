Weiße Stiefel - in oder doch total out?

Schon allein bei den zwei Wörtern „weiße Stiefel“ schießen uns Klischee-Bilder in den Kopf, und der Schuh wird ganz schnell in die Schublade „prollig“ gesteckt.

Eine voreilige Meinung? Der Stiefel in Weiß kann mehr, als wir zunächst annehmen. Designer-Marken wie Balenciaga, Isabel Marant oder Céline haben längst sein Potenzial erkannt und ihn neu interpretiert. Scrollt man einmal durch Instagram oder schaut sich die neuesten Streetstyle-Bilder an, ist er kaum mehr zu übersehen. Der weiße Stiefel erobert gerade die Modewelt zurück und wir fangen an, ihn endgültig zu mögen.

Wie wirke ich mit weißen Stiefeln nicht billig?

Klar, einfach zu stylen sind weiße Stiefel nicht. Es braucht schon ein wenig Gespür, um den Schuh richtig in Szene zu setzen. Zu was sieht er am besten aus, ohne billig oder trashig zu wirken? Viele schrecken vor dem Schuh zurück und wählen eine sicherere Variante.

Daher kommen hier vier Regeln, die wir mit weißen Stiefeln, Stiefeletten und Boots befolgen sollten. Hat man sie einmal drauf, wird der Schuh auch im heimischen Schuhregal einziehen – versprochen!

Regel Nummer 1: der richtige Ton

Eine Grundregel gilt immer: Lieber zu einem wärmeren Eierschalenton greifen, als das strahlendste Schneeweiß zu wählen. So fällt auch Schmutz nicht sofort auf.

Regel Nummer 2: Outfit schlicht halten

Ein weißer Stiefel ist ein Hingucker. Da muss das restliche Outfit nicht mit ihm konkurrieren. Auch von den Farben her sollte es sich gedeckt halten. Die Kontrastfarbe Schwarz passt genauso gut wie Creme-Töne oder ein komplettes Outfit in Weiß.

Regel Nummer 3: Beine dürfen gezeigt werden, das Dekolleté nicht

Weiße Stiefeletten zu einer Shorts oder einem Denim-Rock machen ordentlich was her. Hat der Stiefel ein wenig Absatz, streckt er sogar das Bein und schmeichelt der Silhouette. Doch obenrum sollte es ein wenig bedeckter zugehen und nicht zu tief ausgeschnitten sein. Ihr wisst schon, Klischees und so.

Regel Nummer 4: No Make-up!

Das Make-up darf sich auch zurückhalten. Roter Lippenstift und knallig pinke Fingernägel? Zu diesem Outfit lieber nicht! Ein schöner ebenmäßiger Teint, ein bisschen Mascara und Haare im Undone-Style machen den Look classy und zeigen Understatement.

Ihr seid euch unschlüssig, wie man weiße Stiefel am besten stylen kann? Hier gibt es die schönsten Looks von Instagram:

Ein Beitrag geteilt von Julia Mateian (@juliamateian) am 5. Feb 2017 um 10:48 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Caroline Daur (@carodaur) am 4. Apr 2017 um 9:13 Uhr

Ein Beitrag geteilt von MARTA CARRIEDO (@martacarriedo) am 8. Dez 2016 um 13:14 Uhr

Ein Beitrag geteilt von I'm such a Carrie Bradshaw (@marinathemoss) am 9. Mär 2017 um 4:36 Uhr

Brekkie please! #breakfast #amsterdam #moderosa Ein Beitrag geteilt von Roos-Anne (@moderosa) am 5. Jan 2017 um 0:07 Uhr