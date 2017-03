Wickelkleider sind zurück - und alle reißen sich um dieses Modell

Palm trees A-Hoy! 🌴🌴🌴 #coachella2016 #palmsprings A post shared by Lizzy (@lizzyvdligt) on Apr 19, 2016 at 1:12pm PDT





Ehrlich gesagt hatten wir Wickelkleider lange nicht auf unserem Trend-Radar. Die Teile galten als praktisch für stillende Mütter und als klassische Wahl für die etwas gesetztere Dame, die einen klitzekleinen Bauchansatz kaschieren wollte. Aber seit einigen Monaten kann man mit Fug und Recht von einem gewaltigen Comeback des Wrap-Dress sprechen. Besonders gehypt werden die Entwürfe des Labels Réalisation. Bestseller ist das Wickelkleid "The Alexandra". Besondere Kennzeichen: minikurz geschnitten, lange Ärmel, tiefer V-Ausschnitt, süßer Sternchen-Print und verspielte Rüschen.

Das Wickelkleid "The Alexandra" mit Sternchen-Print und Rüschen kostet im Onlineshop von Réalisation umgerechnet rund 185 Euro.





Instagram ist voll mit Bildern des Alexandra-Kleides, Bloggerinnen lieben den gleichzeitig femininen und lässigen Schnitt - auch Jessie von Journelles, die es ihr "Emoji-Dress" nannte, weil es so an das Kleid der spanischen Tänzerin erinnert, das wir alle gern per Whatsapp verschicken.

Hinter dem angesagten Label mit dem französisch anmutenden Namen stecken - natürlich - zwei ultrahippe Frauen: Alexandra Spencer und Teale Talbot. Allerdings leben sie nicht in Paris, sondern in New York. Alexandra arbeitet als Model und Bloggerin und gründete das Label zusammen mit ihrer Freundin Teale. Neben den typischen Wickelkleidern verkaufen sie in ihrem Onlineshop auch Wickelblusen, Tops mit Spaghetti-Trägern und etwas länger geschnittene Kleider. Was alle Teile gemeinsam haben: Diesen gewissen "Model off Duty"-Flair und eine Prise Retro-Charme. Gerade die Kleider wirken so, als hätte man sie bei Mama im Kleiderschrank oder auf dem Flohmarkt entdeckt. Und man möchte sie am liebsten gleich in den Koffer packen und - wie all die Réalisation-Fans bei Instagram- am Strand, im Straßencafé oder auf dem nächsten Festival tragen.

