Nach DIESEM neuen Label sind jetzt alle Mode-Blogger verrückt!

Wrstbhvr: Das Label der Stunde

Wer auf der Suche nach neuen Kleidungsstücken ist, bedient sich gerne an gängigen Labels, wie Zara, H&M & Co. Die sind günstig, haben moderne Schnitte und tolle Basics. Doch wenn man nicht ständig auf seinen Style-Zwilling treffen möchte, weil eben jeder das Gleiche shoppt, dann lohnt es sich, auch mal nach neuen Modeketten Ausschau zu halten.

Ihr wisst nicht, was gut UND günstig ist? Wir haben uns mal bei den Fashion-Bloggern umgeschaut und entdeckten dabei ein Label, das immer wieder ins Auge sticht: Wrstbhvr. Was aussieht, wie ein erstklassiger Zungenbrecher, ist in Wahrheit nur eine Abkürzung für Worst Behavior. Bekannt wurde die Marke ursprünglich durch Shirts, Tops und Pullover mit banalen Spruch-Aufdrucken, wie zum Beispiel "thanks für nothing", "hell was boring" oder "hard times". Auf den Trend-Plattformen Instagram und Pinterest sorgten die Statement-Pieces für einen wahren Hype und machten die Modemarke innerhalb kürzester Zeit zum neuen It-Label.

Mittlerweile gibt es in dem Onlineshop alles, was es bei Mango & Co. auch gibt - in einer ähnlichen Preiskategorie. Von weißen Sommerkleidern, über klassische Blusen, Jeans, Röcke bis hin zu Accessoires und Taschen.

Die schönsten Inspirationen der Blogger haben wir euch bei Instagram zusammengestellt:

