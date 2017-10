Kreischalarm! Zalando eröffnet Outlet in Hamburg

Zalando-Outlet in Hamburg

Nachdem der Online-Riese Zalando bereits in Berlin, Frankfurt und Köln Outlets eröffnet hat und dort reduzierte Artikel an den Mann und die Frau bringt, will der Online-Händler auch in Hamburg seine Pforten öffnen, wie das Branchenmagazin „TextilWirtschaft“ erfahren haben will.

Outlet in der Innenstadt

In der Innenstadt der Hansestadt sollen schon bald die Kunden Restposten shoppen können. Bereits im Sommer wurden Gerüchte laut, Zalando suche eine große Verkaufsfläche in den Großen Bleichen, wo zuvor die Buchhandlung Thalia eine Filiale führte. Zalando selbst hat noch nicht bestätigt, dass ein Outlet in Hamburg eröffnet wird. Auf Anfrage von BRIGITTE erklärte der Versandanbieter lediglich: "Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Zalando Marktgerüchte nicht kommentiert."