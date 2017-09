Das ist das beliebteste Zara-Kleid aller Zeiten

Ein Beitrag geteilt von Lulu Krause (@lulukrause) am 15. Aug 2017 um 9:39 Uhr





Alle tragen das blaue Kleid

Ein blaues Off-Shoulder-Kleid von Zara, das aus der Herbst/Winter-Kollektion 2016 stammt, ist zum Kultobjekt auf der Straße und im Netz mutiert.



Blog für Zara-Hype

Das Kleid ist so beliebt, dass es der New Yorker Komikerin Lulu Krause im vergangenen Jahr auffiel. Daraufhin rief sie eigens für das Jeanskleid eine Tumblr-Seite ins Leben. Darauf postet Lulu regelmäßig Fotos des Kleides, sobald sie es in den New Yorker Straßen erspäht. Und das ist nicht selten! Gegenüber dem amerikanischen Portal "Refinery29" erklärte Krause:

Ich war nicht aktiv auf der Suche nach einem Projekt wie diesem. Das Kleid tauchte so oft vor meiner Nase auf, dass es fast so wirkte, als hätte es mich auserwählt.

Inzwischen schicken ihr auch Freunde und andere Menschen Fotos des Kleides. Und sogar aus anderen Ländern kommen Schnappschüsse rund um den Kleider-Hype. Das Kleid ist auf der Zara-Seite selbst ausverkauft.