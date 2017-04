Ihr shoppt gerne bei ZARA? Dann werdet ihr diese Kategorie im Onlinestore LIEBEN!

ZARA gehört neben H&M, Mango und Co. zu den beliebtesten Modeketten der Deutschen. Doch längst stöbern wir nicht mehr nur in den großen Stores, sondern haben das Online-Shopping für uns entdeckt. Denn so hat man immer alle Kleidungsstücke perfekt im Blick und nie das Gefühl, dass einem ein Teil durch die Lappen gehen könnte. Worüber sich alle am meisten freuen? Natürlich, wenn wieder eine große Sale-Aktion ansteht. Vor allem zu den wechselnden Jahreszeiten werden die Bestände der Onlineshops gerne für wenig Geld an die Frau gebracht. Doch was, wenn man nicht immer darauf warten möchte, bis eine Saison zu Ende geht, damit man für den Winter im nächsten Jahr gerüstet ist? ZARA hat DIE Lösung.

Kennt ihr schon "Special Prices"?

In diesem Onlineshop ist immer Sale: "Special Prices" heißt die Unterkategorie bei ZARA unter der das ganze Jahr Kleidungsstücke zu besonders günstigen Preisen angeboten werden. Vor allem Basics, aber auch vereinzelte Trendteile können dort vergünstigt geshoppt werden. Neu ist dieses Special zwar nicht, jedoch haben es viele Kunden bislang einfach übersehen. Wer direkt stöbern möchte, kommt hier zu der Seite. Viel Spaß beim Austoben!