Juhuuu! Es gibt ein Zara-Outlet - und keiner hat's gewusst

Zara-Fans, aufgepasst! Wir haben gute Nachrichten für euch: Es gibt ein geheimes Zara-Outlet mit unzähligen Artikeln zu unverschämt günstigen Preisen. Jaaa, wir sind auch ganz aus dem Häuschen!

Wie kann es bloß sein, dass wir bis jetzt nichts davon mitbekommen haben? Die Kette 'Lefties' (aus dem Englischen 'Leftover' – also 'Restposten') gibt es bereits seit 1993 – unglaublich, oder? Verkauft werden allerdings nicht nur beliebte Zara-Teile aus vergangenen Kollektionen, sondern auch eine eigenen 'Lefties'-Kollektion zu ebenso günstigen Preisen.



Discover our new #spring17 Modern Countryside Collection. Find inspiration in Lefties stores and at lefties.com #leftiesnewcollection #fashion #woman #new Ein von Lefties Official (@leftiesofficial) gepostetes Foto am 14. Jan 2017 um 11:08 Uhr





Passionate about #velvet. Velvet jumpsuit 15€ bit.ly/2gDIBMI ❤️💄💫 #winter16 #fashion #leftieseveningcollection #woman Ein von Lefties Official (@leftiesofficial) gepostetes Foto am 1. Dez 2016 um 8:44 Uhr





Einziger Wermutstropfen: Bislang gibt es noch keine 'Lefties'-Filiale in Deutschland. Bei wem allerdings demnächst ein Urlaub in Spanien, Portugal, Mexiko oder Russland ansteht, der kann schon mal einen ausgiebigen Shopping-Bummel in einem der insgesamt 130 Shops mit einplanen.



Und das Beste zum Schluss: Das Outlet plant angeblich, sich 2017 zu vergrößern. Filialen in England oder Deutschland sollen dann ganz oben auf der Wishlist stehen.