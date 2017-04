Dieses Teil von Zara stößt auf harte Kritik!

Zara hat kein glückliches Händchen, was (unfreiwillige?) politische Botschaften angeht. Schon 2007 wollte der Modediscounter eine Tasche mit einem Hakenkreuz-Aufdruck verkaufen. Und 2014 sollte ein gestreiftes Kinder-Shirt über die Ladentheke gehen, das einen gelben Stern auf der linken Brust hatte - und somit an die Kleidung Gefangener in Konzentrationslagern erinnerte.

Nun sorgt Zara für einen neuen Aufreger. Auf einem Jeansrock aus der aktuellen Kollektion sind Patches mit Fröschen aufgenäht. Das Problem: Er erinnert stark an "Pepe the frog" aus den USA, der besonders in den letzten Monaten in Verruf geraten ist.

Denn während der US-Präsidentschaftswahlen im vergangenen Herbst wurde der Frosch zum rassistischen Hasssymbol der rechtsextremen Alt-Right-Bewegung. Die amerikanische Organisation Anti-Defamation League, die gegen die Diskriminierung und Diffamierung von Juden eintritt, stellte fest, dass die Nutzung von "Pepe the frog" als antisemitisches Hasssymbol stark zugenommen hat.

Der spanische Textilriese lässt nun ausgerechnet Frosch-Patches, die der Pepe-Karikatur ähnlich sehen, auf Röcke aufnähen und stößt damit auf harte Kritik. Entrüstete Kunden forderten, den Denim-Rock sofort aus dem Angebot zu nehmen.

"Das war keine Absicht"

Zara verkündet in einer Mail an die Huffington Post, dass es nie die Absicht war, mit dem Frosch-Patch an "Pepe the frog" zu erinnern: „Der Rock ist Teil einer limitierten Edition, die von verschiedenen Künstlern gestaltet wurde, und war nur in ausgewählten Shops erhältlich. Der verantwortliche Künstler Mario de Santiago, auch bekannt als Yimeisgreat, wollte keine versteckte Botschaft senden.“

Trotzdem hat Zara den Rock inzwischen aus dem Sortiment genommen.