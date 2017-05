Dieses 20-Minuten-Rezept revolutioniert dein Abendessen

Ja, manchmal habe ich abends einfach keine Lust mehr, aufwendig zu kochen. Nur weil man etwas gerne tut, heißt das ja schließlich nicht, dass man jeden Abend Zeit, Lust und Muße hat, sich noch lange in die Küche zu stellen. Perfekt, dass es schnelle Rezepte gibt, die in gerade mal 20 Minuten fertig sind. Umgehauen hat mich gestern Abend die 20-Minuten-Limetten-Pesto-Penne vom Blog pinchofyum.

Entstanden ist das Rezept aus einer Notlage heraus, wie Lindsay beschreibt. Heißt: Sonntagabend, keine Tiefkühlpizza mehr im Haus und so großer Hunger, dass sie unmöglich auf den Pizza-Llieferservice warten konnte. Als kreative Food-Bloggerin machte sich Lindsay also in der Küche auf die Suche nach Zutaten, aus denen sich etwas Leckeres fürs Abendessen zaubern lassen würde. Und: Sie wurde fündig!

"Das ist die beste Pasta, die du je gemacht hast!"

Ein Glück für uns, denn die fruchtig-frische Limetten-Penne ist echt wahnsinnig schnell und einfach gezaubert und sooo lecker. "Da sitzen wir also, beide mit einer doppelten Portion der schnellen und einfachen Limetten-Pesto-Penne, und Bjork murmelt die Worte: 'Das ist die beste Pasta, die du je gemacht hast', aber ich kann ihn kaum hören, weil mein Gesicht über und über mit aromatischen getrockneten Tomaten, knackigem Brokkoli und bissfester Pasta überzogen ist", erinnert sich Lindsay.

So gelingt euch die Limetten-Pesto-Penne:

Und genauso sah es auch gestern Abend bei uns aus. Am liebsten würde ich die Penne gleich heute Abend wieder machen. Und das ginge, denn Lindsay liefert gleich noch eine Menge Variationsmöglichkeiten. Ein bisschen frischen Babyspinat unterrühren, knackige Cocktail-Tomaten hinzugeben oder frisches Basilikum drüber streuen – schon kleine Variationen machen aus der 20-Minuten-Pasta ein ganz neues Gericht, das immer wieder überrascht. Also schau einfach, was deine Küchenschränke sonst noch hergeben - und los geht's. Lecker!

