Poopaye! So einfach backst du selbst zuckersüße Minions

Minions Muffins und Amerikaner sind zum Glück ganz leicht selbst zu backen. Das freut uns mindestens so sehr wie die Minions.

Minions Muffins selber backen

Wir lieben die Minions – und die Minions lieben Bananen. Deshalb dürfen Bananen in diesen leckeren Rezepten auf keinen Fall fehlen.

Ihr braucht für die Muffins:

Für den Teig:

1 Packung Kekse (125 g) (z.B. Zoo Original Kekse von Leibnitz)



125 ml Bananenmilch aus dem Kühlregal

1 EL Zitronensaft



150 g Bananenfruchtfleisch



100 ml neutrales Speiseöl

Für den Guss:

100 g gesiebter Puderzucker

etwa 2 EL Orangensaft

Zum Verzieren:

etwa 20 weiße Schokolinsen

30 g gesiebter Puderzucker

2 Eier (Größe M)



75 g Weizenmehl



2 gestreifte TL Backpulver



50 g gesiebter Puderzucker

1 Packung Vanillinzucker

Gelbe Speisefarbe

10 g Kakaopulver

etwa 1 EL Orangensaft

Und so geht’s:

Schritt 1

Eine Muffinform mit 12 Muffins mit Papierbackförmchen auslegen und den Backofen vorheizen (Ober-/ Unterhitze etwa 180°C, Heißluft etwa 160°C).

Schritt 2

Für den Teig die Kekse (z.B. Zoo Original Kekse) in einen Gefrierbeutel geben, verschließen und mit einer Teigrolle feine Brösel herstellen. Bananenmilch in eine Rührschüssel geben. Ca. 150 Gramm Bananen schälen, in Stücke schneiden und in die Milch geben. Zitronensaft hinzufügen und die Masse mit einem Stabmixer pürieren. Zum Schluss Speiseöl und Eier dazu geben und alles mit einem Schneebesen gut verrühren.

Schritt 3

Keksbrösel mit Mehl, Backpulver, 50 Gramm Puderzucker und Vanillinzucker in einer separaten Rührschüssel mischen. Die Mischung mit einem Schneebesen nach und nach unter die Bananenflüssigkeit zu einem glatten Teig verrühren. Den Teig in die Papierbackförmchen verteilen und die Muffinform auf den Rost in den vorgeheizten Backofen stellen.

Backzeit: etwa 25 Minuten.

Schritt 4

Die Muffinform auf einen Kuchenrost stellen und kurz abkühlen lassen. Nach etwa 5 Minuten die Banana Muffins aus der Form lösen und auf dem Kuchenrost erkalten lassen. Für den Guss Puderzucker mit soviel Orangensaft und gelber Speisefarbe verrühren, sodass ein streichfähiger, gelber Guss entsteht. Die Banana Muffins mit dem Guss bestreichen und für die „Augen“ mit je einer oder zwei s Schokolinsen belegen. Zum Verzieren 30 Gramm Puderzucker mit Kakaopulver mischen und mit soviel Orangensaft verrühren, dass ein spritzfähiger Guss entsteht. Den Schokoguss in ein Pergamentpapiertütchen (oder in einen Spritzbeutel) füllen, eine kleine Spitze abschneiden und Gesichter auf die Banana Muffins spritzen. Den Guss fest werden lassen.

Tipp: Statt Schokolinsen für die „Augen“ in dünne Scheiben geschnittene, weiße Marshmallows einsetzen.

Sally von Sallys Welt zeigt ausführlich, wie euch die Bananenmuffins mit Minions gelingen:

Übrigens: Wer keine Bananen mag, findet bei Chantal vom Blog "Kreatives Allerlei" noch ein Minion-Muffin-Rezept und Nico vom Blog "Mein Macaron" zeigt, wie ihr Ba Na Na Minion-Macarons macht. Die süßen Minions sind einfach überall!

Hier haben wir noch mehr leckere Rezepte für Muffins.

Minions Amerikaner selber machen

Auch die Minion-Amerikaner sind ganz einfach selber zu machen – und sich schmecken einfach unverbesserlich lecker!

Ihr braucht:

Für den Teig:

100 g weiche Butter oder Margarine

40 g Zucker



1 Ei (Größe M)



100 g Weizenmehl

2 TL Backpulver



1 Packung Kekse zerbröselt (125 g, z.B. Leibniz Gru, Minions & Family)

125 ml milder Multivitaminsaft

Für den gelben Guss:

150 g Puderzucker



etwa 2 EL milder Multivitaminsaft

1 EL Zitronensaft gelbe Speisefarbe



Zum Verzieren:

schwarzweiße Lakritz-Stangen

Lakritz-Schnecken

Und so geht’s:

Schritt 1

Für den Teig zunächst die Kekse fein zerbröseln. Backofen vorheizen: Ober-/Unterhitze etwa 180° C, Heißluft etwa 160° C. Dann die Butter oder Margarine in einer Rührschüssel mit einem Handrührgerät auf höchster Stufe schaumig verrühren. Zucker und Ei nach und nach unterrühren, bis eine geschmeidige Masse entsteht. Mehl mit Backpulver und Keksbröseln mischen und mit dem Multivitaminsaft unter die Masse rühren.

Schritt 2

Den Teig in einen Spritzbeutel (ohne Tülle) füllen und auf 2 mit Backpapier belegte Backbleche spritzen. Die 14 Teighäufchen sollten etwa 5 cm groß sein und genügend Abstand voneinander haben. Die Backbleche nacheinander in den vorgeheizten Backofen schieben. Backzeit: etwa 15 Minuten.

Schritt 3

Zur Vorbereitung der Verzierung die Lakritz-Stangen und -Schnecken in passende Stücke schneiden. Nach dem Backen die Amerikaner mit dem Backpapier auf einen Kuchenrost ziehen und erkalten lassen.

Schritt 4

Für den gelben Guss zunächst den Puderzucker mit so viel Multivitamin- und Zitronensaft und Speisefarbe verrühren, dass ein streichfähiger Guss entsteht. Dann die Kekse zu 2/3 mit dem Guss bestreichen. Aus Lakritz-Schnecken und -Stangen anschließend die Minionsgesichter legen. Den gelben Guss etwas fest werden lassen. Dann für den blauen Guss Puderzucker (100 g) ebenfalls mit so viel Saft und blauer Speisefarbe verrühren, dass der Guss streichfähig wird. Diesen als Hose auf den unteren Teil der Kekse streichen und fest werden lassen.

Hier gibt es unser Grundrezept für Amerikaner.

Und wenn euch das immer noch nicht genug gelber Spaß war, haben wir hier noch mehr leckere Minion-Naschereien für euch, die ihr selber backen könnt. Manche davon erfordern allerdings etwas mehr Geschicklichkeit und eine wirklich ruhige Hand.