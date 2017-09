Lebkuchen-Rezepte: Honigsüße Ideen für die Weihnachtszeit

Auf die Plätzchen, fertig, los: Mit diesen Monden aus Lebkuchen wird der Plätzchenteller noch etwas bunter. Und Ihre Kinder freuen sich bestimmt, wenn sie die Lebkuchen dekorieren dürfen! Zum Rezept: Lebkuchenmonde



Ob Lebkuchen oder Honigkuchen - auf die Gewürze kommt es an Lebkuchen, Pfefferkuchen, Lebenskuchen, Honigkuchen: Viele Namen, ein Gebäck. Der Lebkuchen ist ein echter Klassiker unter den Weihnachtsleckereien. Kein Wunder - schon die alten Römer haben Rezepte für Lebkuchen gekannt. Beliebt war der Lebkuchen also schon immer - vor allem wegen seiner langen Haltbarkeit. Und es gibt inzwischen tausende verschiedene Rezepte, Lebkuchen zu backen oder ihn etwa in Desserts zu verwenden.



Früher aß man Lebkuchen auch zu Festen wie Ostern. Heute ist der Lebkuchen vor allem ein Weihnachtsgebäck - auch wenn es ihn schon oft im August in den Geschäften zu kaufen gibt. Die Briten nennen Lebkuchen Gingerbread (Ingwerbrot), die Franzosen Pain d'épices (Gewürzbrot) - beides deutet auf die orientalischen Gewürze hin, die dem Lebkuchen seinen intensiven Geschmack geben und für viele Rezepte gebraucht werden. Wer nicht Honig, Zimt, Nelken, Anis, Koriander, Kardamom und Ingwer einzeln kaufen möchte: Es gibt auch fertig gemischte Gewürze für Lebkuchen, die für die meisten Rezepte verwendet werden können.



