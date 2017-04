Rhabarberkuchen: So schmeckt der Frühling

Rhabarberkuchen auf die raffinierte Art: Fürs feine Aroma dünstet der Rhabarber in Maracuja-Nektar. Eine Creme aus Sahne und weißer Schokolade macht den Genuss perfekt. Zum Rezept: Rhabarber-Tarte



Und welcher Rhabarberkuchen ist euer Favorit? Im April beginnt die Rhabarberzeit - Zeit für Rhabarberkuchen! Auch im Team der BRIGITTE-Versuchsküche hat er viele Fans. Und alle haben eine andere Vorstellung davon, wie Rhabarberkuchen am besten schmeckt: Muss Marzipan in den Teig? Müssen Streusel drauf? Ordentlich Zucker rein oder soll der Rhabarberkuchen eher säuerlich schmecken? Hier sind unsere Lieblingsrezepte - entscheidet selbst, welcher Rhabarberkuchen euer Favorit ist!