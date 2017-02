Birnen-Rezepte - fruchtige Verführung von süß bis herzhaft

Fruchtig, saftig, lecker - Birnen sind nicht nur als reiner Obstsnack einfach köstlich, sondern geben vielen Gerichten auch eine fruchtige Note. Neben den Klassikern wie Birne Helene oder Birnenkuchen gibt es eine ganze Bandbreite an leckeren Rezepten, die nur darauf warten, ausprobiert zu werden.

Lecker und gesund

Egal ob in einem süßen oder herzhaften Gericht - mit der saftigen Frucht bringen wir nicht nur eine herrlich aromatische Komponente in das Essen, sondern tun unserem Körper auch richtig was Gutes. Denn das süße Obst besitzt neben Kalium und Vitaminen auch einen hohen Anteil an Ballaststoffe und gilt daher als gut verdaulich. Außerdem sind Birnen säurearm und daher auch bei einem empfindlichen Magen bestens geeignet. Generell ist die Birne natürlich auch wie jedes andere unverarbeitete Obst glutenfrei. Bei Birnenkuchen muss man allerdings bei einer glutenfreien Ernährung auf glutenfreies Mehl achten.

Einkauf und Lagerung

Birnen bekommt man das ganze Jahr über aus weltweiten Anbaugebieten. Die heimischen Birnensorten sind hierzulande ab Herbstbeginn erhältlich. Dabei sind die Birnensorten Williams Christ, Alexander Lucas und Conference besonders beliebt. Generell gilt, dass die Frucht an einem kühlen Ort gelagert werden sollten, um den Reifeprozess zu verzögern. Auf keinen Fall sollte sie neben Äpfeln platziert werden, da sie durch das ausströmende Ethylen der Äpfel schneller verdirbt.

Birnen schälen?

Das in der Birnenschale enthaltene Arbutin wird im Darm zu Hydrochinon umgewandelt, welches bei höherer Konzentration im Verdacht steht, mutagen oder krebserregend zu wirken. Insofern sollte man Birnen lieber schälen.

Blitzrezepte und kulinarische Entdeckungen

Kompott, Birnenmarmelade und Birnenkuchen sind seit jeher beliebt, aber auch deftige Rezepte mit Birnen stehen den Klassikern in nichts nach. Genießer dürften auch bei Birnen und Käse auf den Geschmack kommen. So harmonieren beispielsweise Birnen und Gorgonzola oder Mozzarella ganz wunderbar miteinander. Auch die Kombination Rote Bete und Birne gehen gerade in Salaten und Vorspeisen eine köstliche Liaison ein.

Hier haben wir für euch köstliche Birnenrezepte zusammengestellt: Vom Smoothie übers Birnen-Schoko-Dessert bis hin zu Rouladen mit Birnen ist alles dabei. Lasst euch begeistern!