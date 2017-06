Die Blütentorten sind unsere Favoriten des Sommers!

Ein Beitrag geteilt von Culinarydots (@culinarydots) am 24. Apr 2017 um 21:55 Uhr

Ein Blumengruß per Torte

Dieser Anblick verschlägt uns den Atem: Die Kreationen von CulinaryDots bannen die geballte Schönheit einer Blumenwiese auf eine Torte!

Blütenköpfe und Rosenknospen zieren die reich geschmückten veganen Torten - diese essbaren Kunstwerke lassen keinen Zweifel daran, dass Juliana Tar eine Meisterin ihres Faches ist. Die Berlinerin betreibt mit ihren Rohkosttorten einen Catering Service und präsentiert ihr Können auf ihrem Instagram-Account CulinaryDots.

Vegane Rohkosttorten - geht das?

Die Torten werden ganz ohne Milch, Eier, Mehl und Zucker hergestellt. Wie das geht? Juliana kreiert die Süßspeisen nach den Regeln der veganen Rohkosternährung: Für die Torten verwendet sie nur pflanzliche Zutaten, die nicht erhitzt werden. Die Tortenböden werden beispielsweise aus Nüssen, Samen oder Trockenfrüchten zubereitet, während die Füllung meist aus eingeweichten Cashewnüssen, Kokosöl sowie Kakaobutter hergestellt wird.

Für den besonderen Geschmack sorgen unter anderem Fruchtsäfte, Agavendicksaft und Avocado. Und natürlich hat die Tortenkünstlerin noch weitere Geschmacksrichtung in petto: So entstehen aus Passionsfrucht, Vanille oder Pistazien köstliche Kreationen wie der Passion Fruit Cheescake oder der Raw Cheesecake mit Rosenaroma!

Nicht nur zum Anschauen...

Wer diese außergewöhnlichen Kunstwerke gerne selbst einmal ausprobieren möchte, der schaut einfach mal auf culinarydots.com vorbei. Hier findet ihr Adressen in Berlin, an denen sich die Torten nicht nur bewundern, sondern auch vernaschen lassen! So lange müsst ihr leider erst einmal mit diesem Augenschmaus Vorlieb nehmen:

