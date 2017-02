Eiersalat - köstliche Rezepte rund ums Ei

Eiersalat - der Salat mit wenig Grün und ganz viel Ei!

Ob als Brotaufstrich, als Snack zwischendurch oder als Salat für die nächste Party – Eiersalat ist nicht nur zu Ostern beliebt und kennt so viele Variationen, dass immer für Abwechslung gesorgt ist.

Eierlauf mit Kochlöffel

Rezepte für Eiersalat-Gerichte sind vielfältig und reichen von der vegetarischen Variante mit Avocado und Schnittlauch über die Low Carb Version mit Joghurt bis hin zum deftigen Eiersalat mit Bacon. Allen Rezepten ist dabei gemeinsam, dass die Eier mit einer Mayonnaise- oder Joghurtsoße angerichtet und danach mit weiteren Zutaten abgeschmeckt werden. Für die nötige Würze sorgen Pfeffer und Salz. Wichtig ist dabei nur, dass man Eier von guter Qualität auswählt, das heißt Bio-Qualität von glücklichen Hühnern!

Probieren geht über Studieren...

Bei Eiersalat lässt sich gut experimentieren und die Eier können mit allem kombiniert werden, was gerade so im Hause ist. Wahlweise bieten sich auch Garnelen, Cornichons oder Ananas an. Für die cremige Konsistenz wird Mayonnaise hinzugefügt. Wer die Kalorien reduzieren möchte, setzt auf Joghurt mit 1,5 % Fett oder Crème légère.

Anschließend wird noch etwas Geschmack mit Senf, Currypulver oder einem Spritzer Zitronensaft dazugegeben. Auch Kresse und Äpfel sind beliebte Zutaten. Bei der Auswahl wird sicher jeder sein Lieblingsrezept finden!

Auf's Ei gekommen? Dann findet ihr hier viele leckere Rezepte und Anregungen für Eiersalat. Ran ans Eier pellen und guten Appetit!