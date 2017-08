Einfach kochen: Voller Genuss mit wenig Aufwand

Einfach kochen, gesund kochen

"Gesunde Ernährung klingt sperrig, kompliziert und wie ein anstrengendes Szenario. "Du darfst nicht"-Berichte und komplizierte Ratschläge mit erhobenem Zeigefinger überfordern und verunsichern uns", erklärt Dr. med. Anne Fleck, warum wir Rezepte brauchen, die uns endlich mal wieder zeigen, wie einfach kochen sein kann. "Gesundes Essen ist einfach!" ist deshalb das Motto ihres Buches "Die 70 einfachsten Gesund-Rezepte".

Für Fleck bedeutet modernes, gesundes Essen "weg vom Komplizierten hin zum Einfachen". Statt sich an rigiden Dogmen zu orientieren, hält sie es dabei mit dem aktuellen Stand der Wissenschaft - und gibt dem Ganzen eine ordentliche Portion Leichtigkeit. Für sie gehören gesunder Genuss und Lässigkeit eben einfach zusammen!

Rundum sorglos: Einfach loskochen

Gemeinsam mit Sterneköchin Su Vössing hat sie deshalb 70 Rezepte für das einfache Kochen entwickelt. Alle Kreationen sind dabei "sorgsam und liebevoll in ihrer Einfachheit ausgeklügelt, sodass man ohne Kopfzerbrechen um Nährstofftabellen Zugang finden kann". Und das merkt man: Wer sich nicht mit den vielen interessanten Details und Hintergründen am Anfang des Buches beschäftigen will, kann direkt mit dem Kochen loslegen - und wird endlich wieder die Lust am einfachen, unkomplizierten Kochen spüren. Genuss inklusive.

Die 70 einfachsten Gesund-Rezepte

In dem Buch "Die 70 einfachsten Gesund-Rezepte" von Dr. med. Anne Fleck findet ihr weitere köstliche Rezepte, die sich ganz unkompliziert zubereiten lassen. Die Rezepte sind in Zusammenarbeit mit Su Vössing entstanden und die appetitlichen Fotos stammen von Hubertus Schüler. Das Buch ist im Becker Joest Volk Verlag erschienen.

