Einfache Rezepte: Leichter geht es wirklich nicht!

Schlaues Kochen statt aufwendiger Sterneküche

"Dieses Buch ist aus meinen privaten Aufzeichnungen entstanden. Es ist eine Sammlung meiner Rezepte, die ich koche, wenn ich Lust auf Lieblingsgerichte habe, aber eigentlich keine Zeit zu kochen und keine Lust, die Küche in ein Schlachtfeld zu verwandeln", verrät Björn Freitag im Vorwort zu seinem Buch "Smart Cooking - Einfacher geht's nicht".

Freitag war Deutschlands jüngster Sternkoch, als er 2001 zum ersten Mal die begehrte Auszeichnung des "Guide Michelin" erhielt. Er weiß also, wie man große, opulente, aufwenige Gerichte und Menüs kocht. Doch für den Alltag hat es auch ein Sternekoch gerne einmal simpel. Das beweisen seine 70 einfachen Rezepte, die er in diesem Kochbuch vorstellt.

Schnelle Grundlagen für einfache Rezepte

Alle Gerichte in diesem Buch haben etwas gemeinsam: Sie sind frisch, gesund und schnell fertig - aber trotzdem raffiniert. Bonus: Das Einkaufen ist in nur 3 Minuten erledigt. Einfach zwei bis drei Teile frisches Gemüse in den Korb, den Rest - gängige Nahrungsmittel und Gewürze - hat man schon zu Hause. Die Grundlagen der einfachen Rezepte von Björn Freitag sind also schnell erklärt und mit seiner Basics-Liste könnt ihr euch gleich zu Beginn mit allem ausstatten, was ihr für die Gerichte braucht. Und dann steht dem einfachen Kochen nichts mehr im Wege.

Wir finden es super - und lieben vor allem den Brokkoli mit Bergkäse und Hähnchenbrustschinken. Den müsst ihr probieren!

Das Buch "Smart Cooking - Einfacher geht's nicht" von Björn Freitag ist mit appetitlichen Fotos von Hubertus Schüler im Becker Joest Volker Verlag erschienen.