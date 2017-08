Fisch-Rezepte: Fisch ahoi!

Süßkartoffeln und Porree sind auch dabei, und für Zusammenhalt sorgt eine Safran-Frischkäse-Soße. Zum Rezept: Fischauflauf mit Garnelen-Topping



Fisch-Rezepte - vielseitig gut Jetzt mal Butter bei die Fische: Fisch-Rezepte sind nicht nur was für freitags! Ob als Fischbrötchen, in Salbeibutter oder zu Sushi verarbeitet: Wir sind begeistert von der vielseitigen Delikatesse Fisch. Mit unseren Tipps und Tricks gelingt jedes Fisch-Gericht.



Fisch - nicht nur lecker, sondern auch gesund Fisch schmeckt uns nicht nur, er ist auch supergesund und sollte deshalb regelmäßig auf dem Speiseplan stehen. Experten empfehlen, mindestens ein- bis zweimal die Woche Fisch zu essen. Wir sollten dabei möglichst auf die fettarmen Fische zurückgreifen. Dazu gehören Alaska-Seelachs, Kabeljau oder Pangasius. Der Fettgehalt dieser Fischarten liegt bei unter zwei Prozent, weshalb sie nur wenige Kalorien haben. Ab und zu sollten aber auch fettreiche Fische wie Hering, Makrele und Lachs auf dem Teller landen. Sie enthalten zwar mehr Fett, dafür aber auch viele ungesättigte Fettsäuren, etwa die wertvollen Omega-3-Fettsäuren, die unser Körper nicht selber produzieren kann.



Und einen weiteren Vorteil hat der Meeresbewohner: Fisch ist ein perfekter Partner für die leichte Küche. Magere Fische wie Seelachs sind kalorienarm, haben kaum Fett und dafür viel Eiweiß. Beim Abnehmen mit Low Carb kann man mit Fisch-Rezepten nichts falsch machen.



So erkennt ihr frischen Fisch Fisch sollte immer frisch eingekauft und noch am gleichen Tag zubereitet werden. Ob der Fisch frisch ist, erkennt ihr an der rosa oder roten Färbung der Kiemen. Auch tiefgekühlter Fisch muss direkt nach dem Auftauen weiterverarbeitet werden. Grundsätzlich sollte man Tiefkühlfisch kurz und frischen Fisch sorgfältig unter kaltem Wasser abspülen und anschließend abtrocknen. Gesalzen wird er erst kurz vor der Zubereitung.



Fisch kann auf verschiedenste Weisen zubereitet werden. Welche Zubereitungsart man wählt, ist Geschmacks- und Rezeptfrage. Braten lässt sich jeder Fisch unter 400 Gramm, dabei lautet die Grundregel: je kürzer, desto besser. Hier zeigen wir, wie ihr Fisch richtig braten könnt.



Vor allem das Garen im Backofen ist eine beliebte Zubereitungsweise, denn Ofenfisch schmeckt herrlich aromatisch und ist auch noch unkompliziert zuzubereiten. Dabei kann aber auch viel falsch gemacht werden: Der Fisch wird meist viel zu lange und heiß gegart. Unsere Koch-Profis erklären, welche Temperatur optimal is, wenn ihr Fisch garen wollt.



Im Sommer sorgt Fisch auf der Grillparty für Abwechslung. Feste Fische wie Dorade oder Seewolf könnt ihr einfach auf den gut geölten Grillrost legen. Kabeljau, Rotbarbe und Heilbutt haben weiches Fleisch und lassen sich ausgezeichnet in Alufolie garen. Hier findet ihr Rezepte zum Fisch grillen.