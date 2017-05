Hackfleisch-Rezepte - ganz einfach lecker

Außen Zucchini und Paprika, innen u.a. Hack, nussiger, vitaminreicher roter Reis und scharfe marokkanische Harissa-Paste. Zum Rezept: Gefülltes Gemuse mit Reis



Hackfleisch: unkompliziert und preiswert Warum wir Hackfleisch so lieben? Weil man damit schnell, einfach und preiswert kochen kann! Die Vielfalt an Hackfleisch-Rezepten ist riesig, mit diesem Fleisch lässt sich eigentlich alles zaubern: schnelle Frikadellen, Aufläufe, Soßen oder auch Burger. Ob mit Nudeln, Kartoffeln oder Reis, Hack passt immer. Der kleine Haken an unserem unkomplizierten Allrounder: Hackfleisch ist sehr anfällig für Keime und sollte hygienisch und nicht zu lange gelagert werden. Wir haben Tipps und Tricks rund ums Hackfleisch für Sie zusammengestellt.



Hackfleisch ist nicht gleich Hackfleisch Viele wissen gar nicht, dass es unterschiedliche Arten von Hack gibt. Die verschiedenen Hackfleisch-Sorten unterscheiden sich in Fleischart, Gewürzen sowie Herstellungsweise, vor allem aber durch ihren unterschiedlichen Geschmack. Übrigens, Hackfleisch ist nicht unbedingt fett: Beefsteakhack (auch Tatar genannt) besteht aus magerem Muskelfleisch vom Rind, etwa Oberschale und hat höchstens sechs Prozent Fett. In unserer Warenkunde über Hackfleisch können Sie mehr über die verschiedenen Sorten erfahren.



Hackfleisch von Kalb, Lamm oder Ziege findet man eher selten, wenn dann meist in türkischen Lebensmittelgeschäften. Auch Hackfleisch aus Geflügelfleisch ist oft schwer zu bekommen. Sie können Geflügelhack aber in der Küchenmaschine oder im Blitzhacker selbst herstellen. Am besten ist Hackfleisch vom Metzger: Kaufen Sie ein Stück Fleisch und lassen Sie es frisch durchdrehen - so bekommen Sie Top-Qualität.



Wie lange ist Hackfleisch haltbar? Aufgepasst: Weil Hackfleisch eine größere Oberfläche hat als ein Stück Fleisch, verdirbt es schnell. Beim Einkauf, Transport und der Lagerung sollte man daher immer darauf achten, dass das Hackfleisch durchgehend gekühlt und bei der Lagerung im Kühlschrank schnell verzehrt wird. Möchte man das Fleisch nicht innerhalb der nächsten zwölf Stunden verarbeiten, sollte man es sofort einfrieren. Um so wenige Keime wie möglich mit einzufrieren, geben Sie das Hackfleisch am besten ohne Hautkontakt platt gedrückt in kleinen Portionen in Gefriertüten. Einmal aufgetaut darf das Hackfleisch nicht wieder eingefroren werden. Gegart hält sich Hackfleisch 24 bis 48 Stunden, da durch das Durchgaren alle Keime abgetötet werden.



Und jetzt lassen Sie sich inspirieren von unseren vielfältigen Hackfleisch-Rezepten, hier finden Sie alles - von der klassischen Bolognese über den Burger bis hin zum exotischen indischen Eintopf.