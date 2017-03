Graupen: Die beliebtesten Rezepte

Graupen – mehr als nur eine Suppenzutat



Graupen kann man vielfältig verwenden: Suppe und Eintopf schmecken mit Graupen richtig gut und werden durch diese Zutat sehr sättigend. Auch für Risotto eignet sich das Getreide wunderbar und bietet daher eine willkommene Abwechslung zu Reis. Aber natürlich kann man auch süße Rezepte mit Graupen genießen: Mit Kompott serviert sind sie eine beliebte Zutat für Desserts.



Graupen – kleine Warenkunde



Graupen werden in den Bereich der Getreideprodukte einsortiert, die aus Gersten- oder Weizenkörnern gewonnen werden. Das rohe Gersten-oder Weizenkorn muss mechanisch zuerst entspelzt, also von der Hülse befreit, und geschält werden. Am Schluss der Verarbeitung wird die Graupe noch poliert. Körner, die entspelzt sind, sind leichter verdaulich. Daher verwendet man Graupen vor allem bei einer Diät oder nach einer Erkrankung. Wichtige Nährstoffe gehen allerdings durch die Entspelzung der Graupe verloren, wodurch das Getreideprodukt nicht zu den Nahrungsmitteln der Vollwerternährung zählen.

Im Handel sind Graupen in unterschiedlichen Größen erhältlich: Bestehen sie aus einem ganzen Korn, werden sie Kochgerste oder Rollgerste genannt. Handelt es sich hingegen um zerkleinerte Körner, spricht man von Perlgerste oder Perlgraupen.

Bisher noch nichts mit Graupen gekocht? Wir zeigen euch die beliebtesten Rezepte – von Gerstl-Suppe bis Graupen-Risotto mit Tiroler Speck & Bergkäse. Lasst es euch schmecken!