Guacamole - der Avocado-Dip aus Mexiko

Guacamole: Leckerer Dip in Grün

Guacamole stammt traditionell aus der mexikanischen Küche und wird aus Avocados, Salz und Pfeffer sowie Zitronensaft zubereitet. Der Zitronensaft sorgt dabei nicht nur für den erfrischenden Geschmack des Dips, sondern verhindert auch, dass sich die Creme braun färbt.

Für die extra Würze können Zwiebeln, Knoblauch, Koriander und Chilis untergemischt werden. Auch Tomatenwürfel sind eine beliebte Zutat und machen den Dip abwechslungsreich. Wer mag, serviert die Guacamole mit frischer Petersilie. So lässt sich die grüne Creme beliebig abwandeln und saisonal mit frischen Kräutern aufpeppen.

Guacamole - unsere Favoriten

Guacamole mit Tomaten

Dieses Grundrezept ist so simpel wie lecker: Man nehme reife Avocados und eine Schalotte und püriere sie. Anschließend wird die cremige Masse mit Pfeffer und Salz gut gewürzt. Für eine angenehme Schärfe kommt noch etwas Tabasco hinzu. Tomatenwürfel sorgen für extra Leckerbissen in der Creme. Zum Rezept: Guacamole

Guacamole-Dip mit Joghurt

Mit einem Esslöffel Joghurt schmeckt die Guacamole so richtig schön frisch. Und der Knoblauch darf natürlich auch nicht fehlen: Die volle Ladung Geschmack erhaltet ihr mit zwei Knoblauchzehen. Das wird köstlich! Zum Rezept: Guacamole-Dip

Guacamole von grünem Spargel

Zur Spargelzeit wahrlich eine Delikatesse: Die Guacamole wird neben der Avocado mit grünem Spargel zubereitet und erhält dadurch ihren ganz eigenen Geschmack. Abgeschmeckt wird mit einer Prise Zucker. Gerade als Vorspeise zu Mais-Chips ist dieser Dip einfach nur köstlich! Zum Rezepte: Guacamole von grünem Spargel

Guacamole - einfach und schnell gemacht!

Die Avocado-Creme ist allgemein so beliebt, weil sie sich ganz simpel mit wenigen Zutaten zubereiten lässt und trotzdem so lecker schmeckt. Ist die Avocado reif genug, kann das Fruchtfleisch einfach mit der Gabel zerdrückt und alle weiteren Zutaten untergemischt werden. Natürlich kann man auch einen Pürierstab zur Hilfe nehmen, der die leckere Creme in Sekunden servierfertig macht!

Grüne Vielfalt: Leckere Rezepte mit dem Avocado-Dip

Süßkartoffelpuffer mit Guacamole oder Zitronenkartoffeln mit Guacamole - Guacamole lässt sich zu vielen köstlichen Gerichten servieren. Normalerweise wird sie zu Tacos, Tortilla-Chips oder Fleisch gereicht. Aber auch auf frischem Baguette ist sie ein köstlicher Aufstrich.

Hier findet ihr weitere leckere Rezepte mit dem mexikanischen Dip